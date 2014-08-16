بودجه ریزی فعلی شهرداری دارای اشکالاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين صادقيان پیش از ظهر امروز در نطق پیش از دستور جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهار داشت: ستون فقرات برنامه های شهرداری مدیریت درآمدها و هزینه ها و به عبارتی بودجه ریزی است.
وی افزود: مدير موفق شهري باید در راستاي توسعه و افزایش درآمدها، كاهش هزینه های جاری و بهره وری و اولويت بندی در هزینه های عمرانی تلاش ویژه ای داشته باشد.
رئيس كميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر اصفهان با توجه به آغاز مباحث كارشناسي و تدوين بودجه سال آينده توسط شهرداری به نکاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در روش بودجه ريزي فعلي كه به صورت غير متمركز و منطقه ای عمل می شود با وجود تعديلات انجام شده اشکالاتی نیز وجود دارد.
وی با اشاره به عدم امكان مديريت يكپارچه درآمد نقدی ادامه داد: نقش كمرنگ معاونت ها و سازمان های تخصصی در فرآيند تخصيص بودجه، عدم امكان اجرای سياست های حوزه های تخصصی و فنی در اجرا از جمله این موارد است.
صادقیان با اشاره به وجود منابع مازاد در برخي مناطق و كسری بودجه در مناطق ديگر ابراز داشت: در برخی مناطق به علت كمبود منابع بعضي از پروژه ها سال ها طول مي كشد و عملا اجراي آن شيرينی در مذاق مردم ندارد و در بعضی مناطق به علت منابع مازاد پروژه هايی تعريف مي شود كه اولويت شهری ندارد.
وی اضافه کرد: عدم وجود كيفيت يكسان در پروژه های اجرايی در مناطق مختلف شهري و تشديد فاصله طبقاتی بين مناطق برخوردار و كمتر برخوردار از ديگر اشكالات روش بودجه ريزی فعلی است كه بايد اصلاح شود.
رئيس كميسيون بهداشت و سلامت شورای اسلامي شهر اصفهان با اشاره به اینکه مديريت متمركز هزينه و درآمد يكي از راهكارهاي پيشنهادي ما برای رفع مشکل بودجه است، گفت: بايستی شهر به صورت يكپارچه ديده شود به گونه ای که تمامی درآمدها به صورت متمركز در خزانه شهرداری واريز شده و هزينه ها هم با نظر تخصصی حوزه های مربوطه و عدالت و اولويت و نياز شهري صورت گيرد.
وی اضافه کرد: البته اين روش هم نواقص و مشكلاتي دارد كه بايستی با در نظر گرفتن تمهيدات و پيش بينی لازم اين مشکلات را به حداقل برسانيم.
اصفهان - خبرگزاری مهر: رئيس كميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر اصفهان با توجه به آغاز مباحث كارشناسي و تدوين بودجه سال آينده توسط شهرداری به نکاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در روش بودجه ريزي فعلي كه به صورت غير متمركز و منطقه ای عمل می شود با وجود تعديلات انجام شده اشکالاتی نیز وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين صادقيان پیش از ظهر امروز در نطق پیش از دستور جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهار داشت: ستون فقرات برنامه های شهرداری مدیریت درآمدها و هزینه ها و به عبارتی بودجه ریزی است.
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