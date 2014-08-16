بودجه ریزی فعلی شهرداری دارای اشکالاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين صادقيان پیش از ظهر امروز در نطق پیش از دستور جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان اظهار داشت: ستون فقرات برنامه های شهرداری مدیریت درآمدها و هزینه ها و به عبارتی بودجه ریزی است.



وی افزود: مدير موفق شهري باید در راستاي توسعه و افزایش درآمدها، كاهش هزینه ‌های جاری و بهره وری و اولويت بندی در هزینه‌ های عمرانی تلاش ویژه ای داشته باشد.



رئيس كميسيون بهداشت و سلامت شوراي اسلامي شهر اصفهان با توجه به آغاز مباحث كارشناسي و تدوين بودجه سال آينده توسط شهرداری به نکاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در روش بودجه ريزي فعلي كه به صورت غير متمركز و منطقه ‌ای عمل می ‌شود با وجود تعديلات انجام شده اشکالاتی نیز وجود دارد.



وی با اشاره به عدم امكان مديريت يكپارچه درآمد نقدی ادامه داد: نقش كمرنگ معاونت ها و سازمان های تخصصی در فرآيند تخصيص بودجه، عدم امكان اجرای سياست های حوزه های تخصصی و فنی در اجرا از جمله این موارد است.



صادقیان با اشاره به وجود منابع مازاد در برخي مناطق و كسری بودجه در مناطق ديگر ابراز داشت: در برخی مناطق به علت كمبود منابع بعضي از پروژه ها سال ها طول مي كشد و عملا اجراي آن شيرينی در مذاق مردم ندارد و در بعضی مناطق به علت منابع مازاد پروژه هايی تعريف مي شود كه اولويت شهری ندارد.



وی اضافه کرد: عدم وجود كيفيت يكسان در پروژه های اجرايی در مناطق مختلف شهري و تشديد فاصله طبقاتی بين مناطق برخوردار و كمتر برخوردار از ديگر اشكالات روش بودجه ريزی فعلی است كه بايد اصلاح شود.



رئيس كميسيون بهداشت و سلامت شورای اسلامي شهر اصفهان با اشاره به اینکه مديريت متمركز هزينه و درآمد يكي از راهكارهاي پيشنهادي ما برای رفع مشکل بودجه است، گفت: بايستی شهر به صورت يكپارچه ديده شود به گونه ای که تمامی درآمدها به صورت متمركز در خزانه شهرداری واريز شده و هزينه ها هم با نظر تخصصی حوزه های مربوطه و عدالت و اولويت و نياز شهري صورت گيرد.



وی اضافه کرد: البته اين روش هم نواقص و مشكلاتي دارد كه بايستی با در نظر گرفتن تمهيدات و پيش بينی لازم اين مشکلات را به حداقل برسانيم.