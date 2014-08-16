عرضه حجاب برای دانش آموزان مسلمان در فروشگاه بزرگی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، امضای قرار داد با دو مدرسه در لندن و لیورپول که یکی تنها به ویژه دختران مسلمان است و دیگری از دانش آموزان تمام جوامع دینی ثبت نام می کند موجب شده تا فروشگاه جان لوئیس حجاب را در کنار سایر لباسهای مدرسه به فروش برساند تا دختران مسلمانی که برای سال جدید تحصیلی لباس مدرسه خریداری می کنند به سادگی بتوانند حجاب همرنگ آن را نیز تهیه کنند.

فروشگاه جان لویس قراردادی را با مدرسه اسلامی دختران در شمال غرب لندن که در سال 1983 توسط یوسف اسلام ساخته شد منعقد کرده است. یوسف اسلام خواننده بریتانیایی است که در سال 1977 اسلام آورد و نام خود را از کت استیونس به یوسف اسلام تغییر داد.

همچنین حجاب ارائه شده توسط فروشگاه جان لوئیس بخشی از لباس متحد الشکل آکادمی بلودر در لیورپول است که دانش آموزان آن از ادیان مختلف تشکیل شده است.

یک سخنگوی این فروشگاه با اشاره به این که این اقدام صرفا در راستای پاسخ به نیاز جامعه است گفت: ما لباس 350 مدرسه در سراسر بریتانیا را به فروش می رسانیم، مدارس به ما اقلامی را اطلاع می دهند.

سال گذشته جرمی براون، وزیر سابق کشور بریتانیا، با ایجاد بحث درباره ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس دولتی، مناقشه بزرگی رقم زد.

وی اظهار داشت که دختران مسلمان باید از پوشیدن لباس دینی منع شوند.

محمد شفیق از بنیان رمضان تأکید کرد که دین هرکس هرچه که باشد باید بتواند براساس انتخاب خودش به آداب و اصول آن عمل کند.

