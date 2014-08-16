پل 9 دی خرم آباد 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ رایزنی با سرمایه گذاران چینی برای اجرای منوریل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرابی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه پل 9 دی خرم آباد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پیشرفت این پروژه 98 درصد است، اظهار داشت: در حال حاضر تنها قسمتی از آسفالت این پروژه و رنگ آمیزی نرده ها باقی مانده است.

وی با بیان اینکه عمده کار صورت گرفته در این پروژه بحث حاشیه پل است، تصریح کرد: در حاشیه این پل باند کند رو نیز تعبیه شده که می تواند نقش مهمی در روان سازی ترافیک داشته باشد.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه این پروژه به پل دره گرم وصل می شود، گفت: پل دره گرم در ترافیک ایام نوروز و سیزده به در تبدیل به یک گره کور ترافیکی می شد که با بهره برداری از پل 9 دی بخش اعظمی از این ترافیک برطرف می شود.

مهرابی با بیان اینکه پروژه پل 9 دی معارضین خصوصی نیز داشت که با آن ها توافق کردیم، تصریح کرد: یک بخش از معارضین مربوط به حاشیه پل بود که تعداد 12 معارض بودند که با آن ها توافق صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه بخش دیگری از معارضان مربوط به قسمت انتهایی پل بود که که هنوز با آنها به توافق نرسیده ایم، افزود: خوشبختانه گره های کور مربوط به معارضین این پروژه رفع شده است.

قرارداد تقاطع غیرهم سطح بلوار ولایت خرم آباد ابلاغ شد

شهردار خرم آباد یادآور شد: به طور هم زمان قرارداد تقاطع غیرهم سطح بلوار ولایت نیز ابلاغ شده و رایزنی با معارضین این پروژه نیز در حال انجام است.

مهرابی در ادامه با اشاره به اینکه پارک 33 هکتاری دره گرم نیز در حاشیه پل 9 دی قرار گرفته است، اظهار داشت: پارک 33 هکتاری دره گرم نیز مشاور دارد و مطالعات آن د ر حال انجام است.

وی با بیان اینکه چشم انداز پل 9 دی به وسیله این پارک 33 هکتاری زیباسازی می شود، تصریح کرد: با افتتاح پروژه پل 9 دی روی این پارک 33 هکتاری و آبشار دره گرم که به آن متصل است کار می شود.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه برای اجرای پارک 33 هکتاری باید سرمایه گذار جذب شود که تاکنون چند سرمایه گذار نیز اعلام آمادگی کرده اند، افزود: 15 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

مهرابی با اشاره به اینکه بخشی از این پروژه پارک 33 هکتاری نیز معارض خصوصی دارد، گفت: با این معارضین توافق هایی داشته ایم و تاکنون با 30 تا 40 درصد معارضین توافق صورت گرفته است.

رایزنی با سرمایه گذاران چینی برای اجرای منوریل خرم آباد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه منو ریل خرم آباد اظهار داشت: استارت این پروژه در دور اول شورای شهر که حضور داشتم زده شد.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه یک سال پس از تصویب این پروژه در خرم آباد پروژه منو ریل کرمانشاه تصویب شد و در حال حاضر هم عملیات اجرایی آن در حال انجام است، تصریح کرد: این درحالی است که پروژه اجرایی منوریل در خرم آباد هنوز شروع نشده است.

مهرابی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با چند سرمایه گذار چینی برای اجرای این پروژه مذاکره کرده ایم، افزود: برای اجرای این پروژه 900 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بیشتر در بخش فاینانس می توان آن را تامین کرد.