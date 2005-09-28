دستگيري باند خانوادگي جعل كارت پايان خدمت سربازي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج ، سردار رضا زارعي با اشاره به حضور طولاني مدت اتباع خارجي غير مجاز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران استان تهران، افزود : پس از اتفاقاتي كه اين اواخر در سطح كشور و استان تهران توسط اتباع بيگانه روي داده است به نظر مي رسد تكليف اتباع غيرمجاز كشور بايد به صورت اورژانسي مشخص شود.

وي به مواردي از اين معضل اشاره كرد و گفت : چند روز پيش يك تبعه بنگلادشي كه اقدام به قاچاق انسان مي كرد شناسايي شد كه مدت 24 سال به صورت غير مجاز در ايران زندگي كرده است يا مورد گروگانگيري دانش آموز اسلامشهري توسط دو تبعه افغاني كه رسانه ها در مورد آن اطلاع رساني كرده اند ، از اين قبيل موارد به شمار مي روند .

فرمانده انتظامي استان تهران ادامه داد : گروگانگيرها در مزرعه براي والدين پسر نوجوان كار مي كردند و گروگانگيري آنها براي انتقام گيري از والدين محمد بوده است .

زارعي خاطر نشان كرد : البته رقم مورد درخواست آنها 500 ميليون ريال چندين برابر طلب واقعي آنها بود اما به هر روي كشور ما قانونمند است و براي دريافت طلب راهكارهاي قانوني ديده شده است .

وي با اشاره به وجود تعداد زيادي از اتباع مومن و متعهد افغان در كشور ، تصريح كرد : متاسفانه اتباع غير مجاز دردسر ساز هستند و منجر به لطمه امنيتي مي شوند .

فرمانده انتظامي استان تهران يادآور شد : عبدالحدود و حكمت دو متهم اصلي پرونده به همراه چهار همدست خود پس از مدت زمان كوتاهي از اطلاع فرماندهي از اين قضيه دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند .

زارعي تاكيد كرد : بارها از طرق مختلف آمادگي كامل خود را براي جمع آوري اتباع بيگانه با اولويت اتباع غير مجاز اعلام كرده ايم و از مسئولان تقاضا داريم در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهند تا از وقوع بسياري از حوادث ناگوار جلوگيري شود، البته اقداماتي هم صورت گرفته ولي تاكنون تنها 5 تا 6 درصد اتباع غير مجاز از استان تهران طرد شده اند .

فرمانده انتظامي استان تهران در ادامه نشست خود با خبرنگاران از متلاشي شدن يك باند جعل كارت پايان خدمت سربازي خبر داد و اظهار داشت : فردي با همدستي همسر، پدر و مادر همسر اقدام به جعل اسناد و صدور كارت كفالت براي دريافت كارت معافيت مي كرد و اسناد مربوط به ثبت احوال ، استشهاد محلي و استشهاد كلانتري را به طرز ماهرانه اي جعل مي كرد و سپس اسناد را به نيروي انتظامي مي داد تا كارت كفالت دائم شود .

زارعي خاطر نشان كرد : هر جايي هم كه براي كميسيون پزشكي نياز به والدين كهنسال بود پدر و مادر همسرش را مي برد و شناسنامه هاي والدين واقعي فرد را به طرز ماهرانه اي با عكسهاي والدين همسرش جعل مي كرد .

وي اذعان داشت : در واقع اين فرد كارت پايان خدمت كه خود نيروي انتظامي صادر مي كرد را بوسيله اسناد جعلي دريافت مي كرد و در قبال هر كارت 5/2 تا 3 ميليون تومان پول مي گرفت .

فرمانده انتظامي استان تهران يادآور شد : پرونده در اين زمينه همچنان مفتوح است و تاكنون 12 نفر از دريافت كنندگان كارت و نيز اعضاي باند دستگير شده اند.