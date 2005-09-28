۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

سرپرست استقلال تهران در گفتگو با "مهر":

آبادان شهر استقلال تهران و اهواز است

خوشبختانه تا اين لحظه مشكلي متوجه تيم ما نيست وقرار است امروز ساعت 16 در زمين محل مسابقه تمرين سبكي را برگزار نماييم.

علي نظري جويباري سرپرست تيم فوتبال استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: تيم ما براي برگزارمسابقه در هرمحلي آمادگي دارد، اما نكته اي كه ما برروي آن حساسيت داريم وجود امنيت درورزشگاههاست كه مسوولان تيم استقلال اهواز قول مساعد داده اند كه درآبادان همه چيزبر وفق مراد باشد.
وي ادامه داد: تيم ما تمرينات خوبي را زيرنظركادرفني پشت سرگذاشته و مربيان با آناليز كامل بازي اين تيم شناخت لازم را نسبت به نحوه بازي ونيز نقاط قوت وضعف آن بدست آورده اند.
نظري با تاكيد برتوان بالاي فني تيم استقلال اهواز خاطرنشان كرد: بازي مقابل اين تيم كه اينروزها بازيهاي بسيارخوبي را از خود به نمايش گذاشته دشوار است، اما استقلال براي قهرماني نيازمند پيروزي دراين مسابقه است وبراي اين منظورنيز پا به ميدان خواهد گذارد. 

سرپرست استقلال درخصوص داوراين مسابقه نيزگفت: آقاي اصفهانيان ازداوران خوب كشورمان هستند كه اميدوارم با انتخاب ايشان درخصوص مسايل داوري با كمترين مشكل مواجه باشيم.

