یوزپلنگ ایرانی نماد تناسب اندام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در جمع دانشجویان دختر ورزشکار گفت: امیدوارم فضای خوب فرهنگی ورزشی استمرار پیدا کند و قشر گسترده­ای امکان فعالیت در حوزه ورزش را داشته باشند و این فضای پرشور و نشاط ترویج یابد و دانشجویان در فضای خوبی تحصیل کنند.

وی ادامه داد: دوره دانشجویی شور شوق زندگی است و به نوعی می توان از آن به عنوان سفر زندگی یاد کرد، حق دانشجویان ما نشاط و شادابی است و این ورزندگی راه­گشای فکر و اندیشه است و از همه مهمتر اعتلای بعد روحی در نهایت به رشد انسانی ختم می شود زیرا این اعتلا در ابعاد گسترده خود زمینه ساز حرکتی است که باعث رشد و شکوفایی می­شود و باید به راستی قدر این دوره را دانست .

ابتکار گفت: به یوزپلنگ توجه داشته باشید که نمادی از طبیعت ایران است چرا که در صورت نابودی طبیعت ایران، ما هم آسیب می بینیم. بحث حفاظت از محیط زیست خیلی جدی است و مسئله مطرح دنیاست.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم اکنون محیط زیست در معرض خطر قرار دارد و وقتی محیط زیست آلوده باشد ورزش کردن در این هوای آلوده سخت ­می­ شود و هیچ وقت ورزش کردن در این محیط توصیه نمی­ شود.

ابتکار گفت: ما و همکارانمان کارهایی انجام می دهیم که محیط زیست سالم تر باشد و هم اکنون فضای تهران نسبت به گذشته بهتر شده است هم اکنون برای بهبود شرایط در شهرهای تهران، اراک و تبریز گامهای موثری برداشته شده است.

معاون رئیس جمهور با تقدیر از حضور نماد یوزپلنگ ایرانی در مراسم افتتاحیه المپیاد دوازدهم خاطر نشان کرد: اینکه از یوزپلنگ ایرانی در مراسم افتتاحیه استفاده کردید اقدامی جالب و قابل تقدیر بود زیرا این حیوان نماد تناسب اندام است و از لحاظ دیگر سریعترین حیوان و بسیار باهوش است اما متاسفانه این حیوان در معرض انقراض و شکار بی رویه قرار دارد و باید در حفاظت از آن کوشا بود.