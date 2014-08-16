دو انتصاب جدید در استانداری البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز طی حکمی "علی علمی" را به عنوان "معاون اداره کل اداری و مالی" استانداری البرز منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان سرپرست معاونت مالی اداره کل اداری و مالی این استانداری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای کارآمد و خدوم و استفاده از مجموعه امکانات و منابع موجود در انجام بموقع امور محوله مطابق با قوانین و مقررات اداری و مالی استخدامی در نهایت دقت و امانت موفق مؤید باشید.

در ادامه طهایی طی حکمی "سعید معید فر" را به سمت مشاور خود در امور اجتماعی منصوب کرد، در حکم آمده است:

با استعانت از ذات اقدس ربوبی و با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت « مشاور استاندار در امور اجتماعی» منصوب می شوید.



رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال در انجام محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و مؤید خواهید بود.