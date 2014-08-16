افزایش دمای هوا در نیمه شمالی کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش‌بینی می‌شود طی سه روز آینده در دامنه‌های زاگرس شاهد افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد باشیم.

وی گفت: بر همین اساس شرایط مزبور طی سه روز آینده در همدان، زنجان، لرستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، فارس و با احتمال در هرمزگان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود از روز جاری در شمال سیستان و بلوچستان از شدت طوفان گرد و خاک کاسته شود و پیش بینی می‌شود در سمنان، قم و اصفهان به سبب وزش باد شاهد بروز پدیده گرد و خاک باشیم.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به مواج بودن دریای عمان طی روز آینده، گفت: آسمان امروز پایتخت کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و بعدازظهر فردا در ارتفاعات این کلانشهر شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وظیفه گفت: بیشینه دمای هوای امروز پایتخت 34 درجه سانتی‌گراد است کمینه دمای هوای این کلانشهر طی روز آینده 24 درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود که انتظار می‌رود از روز جاری دمای هوا در نیمه شمالی کشور به شکل تدریجی افزایش یابد.