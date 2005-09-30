محمد رضايي: ايراني ها چه در داخل و چه خارج از كشور در مورد مسائل هسته اي اتحاد نظر دارند

محمد رضايي نماينده مردم بيجار در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" اظهار داشت : ايرانيها چه در داخل كشور و چه خارج از كشور در مورد مسائل هسته اي اتحاد نظر دارند و به علاوه اين صنعت را باعث پيشرفت مي دانند و صنعت هسته اي مايه غرور ملي آنها شده است .

وي درمورد ملي شدن صنعت هسته اي گفت : دولت مي تواند با برگزاري يك رفراندوم ، اين مفهوم را به همه كشورها به خصوص اروپايي ها ثابت كند كه اگركشورهاي اروپايي دررفتارخود صادق باشند و به افكار عمومي جامعه مراجعه كنند مي فهمند كه ايرانيان دستيابي به اين فناوري را حق مسلم خود دانسته و حاضر نيستند بر سر اين حق خود هيچ معامله اي بكنند.