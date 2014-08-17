همایش بین المللی تفکر و تمدن اسلامی در مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی تفکر و تمدن اسلامی توسط دولت ایالتی پراک و دانشگاه اسلامی سلطان ازلان شاه با محوریت "ظهور و هبوط تمدن: شرایط معاصر امور مسلمانان" برگزار می شود.

دکتر زمباری عبدالقادر وزیر اعظم دولت ایالتی پراک با اشاره به اینکه این دومین سال برگزاری همایش تفکر و تمدن اسلامی است، اظهار داشت که سلطان پراک این همایش دو روزه را افتتاح و سخنرانی افتتاحیه را ایراد می کند.

شرکت کنندگانی از الجزایر، بوتسونا، مصر، اندونزی، اردن، لبنان، نیجریه، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، تانزانیا، امارات متحده عربی و یمن در این همایش حضور خواهند یافت.

زمباری پس از جلسه هفتگی وزرا در جمع خبرنگاران اضافه کرد که شخصیتهای آکادمیک از کشورهای مختلف دنیا در این همایش گرد هم جمع می شوند تا موضوعات و مسائل مربوط به اسلام و مسلمانان را به بحث و بررسی بگذارند.

وی همچنین یادآور شد: مجموع 447 خلاصه مقاله و 304 مقاله در این همایش دو روزه ارائه خواهند شد.

دکتر نورالدین کردی رئیس دانشگاه اسلامی سلطان ازلان شاه نیز گفت: مقالات ارائه شده در رابطه با فلسفه، علم و فناری هستند.

قرار است 5 جلسه موازی در این همایش برگزار شود تا برگزارکنندگان از ارائه همه مقالات اطمینان حاصل کنند.