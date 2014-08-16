به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار ظهر شنبه در آئین افتتاحیه سومین دوره اردوهای تابستانی رهپویان ولایت کمیته امداد در بوشهر اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی در کمیته امداد بر اساس و با نگاه خانواده‌محوری شکل گرفته است و برنامه‌های ما به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند بار فرهنگی لازم را داشته باشند و این موضوع به خانواده‌ها متتقل شود.

وی استفاده از ابزار هنر برای انتقال پیام‌های فرهنگی را به عنوان یکی از ویژگی‌های فعالیت‌های کمیته امداد مطرح کرد و ادامه داد: در این اردوها نمایشگاه‌های تصویری و حجمی توسط راویان مسلط اجرا می‌شود که خروجی خوبی خواهد داشت.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به استفاده مناسب از مشاوران خبره در اردوهای اوقات فراغت، تاکید کرد: رفع دغدغه‌های فکری شرکت کنندگان در اردوها از مهمترین اهداف ارائه این خدمات مشاوره‌ای است.

برپایی اردوها به صورت همزمان در 11 استان کشور

وی به حضور و مشارکت 100 هزار نفر از خانواده‌های مددجویان کمیته امداد در اردوهای امسال این کمیته اشاره کرد و افزود: به منظور پاسخگویی به سوالات و مسائل شرعی شرکت کنندگان، تعدادی از کارشناسان دینی و مذهبی نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.

میرشکار از برگزاری برنامه‌های اردویی کمیته امداد در مقاطع مختلف سال خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با تلاش و همکاری 107 کانون فرهنگی، 100 مرکز شبانه‌روزی و 20 اردوگاه شبانه‌روزی در ماه‌های مختلف سال برگزار می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها امروز در استان بوشهر و 10 استان کشور برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این دوره که از امروز برگزار می‌شود، چهار هزار و 300 نفر از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در 11 اردوگاه حضور می‌یباند.