افرادي كه گفته اندما نيازبه انرژي هسته اي نداريم يا خود فروخته اند يا ساده انديش

محمد متوليان مسئول بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران در گفت وگوبا خبرنگار سياسي "مهر" درحاشيه تجمع امروز دانشجويان درمقابل سفارت انگليس گفت: درتجمعي كه امروز در مقابل سفارت انگليس در حال برگزاري است از ساير تشكلهاي دانشجويي مانند جامعه اسلامي، دفتر تحكيم وحدت، انجمن اسلامي مستقل نيزحضوردارند و قصد داريم درزمينه پيگيري حق مسلم كشورمان در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي كميته پيگيري تشكيل دهيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دانشجويان امروز قصد اشغال سفارت را دارند، اظهار داشت: استراتژي امروز ما اين نيست اما اگر سياست نظام به جايي برسد كه بخواهد روابط كشورمان را با انگليس قطع كند ما آماده هستيم.

وي افزود: ما دانشجويان را تاكنون به سختي توانسته ايم كنترل كنيم چون براي اشغال سفارت حجت شرعي نداريم اما قصد داريم سراغ كشورهايي كه به قطعنامه ظالمانه شوراي حكام عليه كشورمان راي موافق دادند برويم و اعتراض خود را به آنان اعلام كرده و از مسئولان كشورمان بخواهيم كه بر روابط سياسي اقتصادي با آنان تجديد نظر كنند.

وي تصريح كرد: براي كميته اي كه در اين زمينه تشكيل خواهيم داد قصد داريم سايتي را نيز راه اندازي كنيم تا با استفاده از تمامي امكانات موجود مساله ملي شدن انرژي هسته اي را مانند ملي شدن صنعت نفت پيگيري كنيم.