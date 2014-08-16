ابوترابی محصول یک تربیت صحیح اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مراسم گرامیداشت سید علی اکبر ابوترابی سید آزادگان با عنوان " ابر فیاض" ظهر شنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس، فیروز آبادی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژِی اتمی ایران، عباسپور، رحمانی، حسینی و محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، آیت الله اسلامی نماینده مردم تاکستان در مجلس خبرگان رهبری، جمعی از آزادگان و ایثارگران، مدیران دستگاههای اجرایی و خانواده شهدا در تالار اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.



مرتضی روزبه در این آئین گفت: استان قزوين با پيشينه بسيار قديمي و ريشه دار در زمینه ديانت و فقاهت در حوزه هاي تعهد شناسي و حضور در ميادين ايثارگري در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پيشتاز بوده و هم اكنون نیز در فضاي ايثارگري با تقدیم سه هزار شهید، هفت هزار جانباز، 660 آزاده و 40 هزار نيروي رزمنده و بسیجی جایگاه خصای در کشور دارد.



وی افزود: بزرگي و عظمت حجت الاسلام ابوترابي سردار آزادگان نباید مانع از دیدن عظمت و بزرگي خاندان ابوترابی شود زیرا امروز وقتي كه تاريخ قزوين را در دوران معاصر بررسي مي كنيم يكي از سلسله هايي كه در تحولات ديني، سياسي، اجتماعي و انقلابی اثرگذار بوده، خاندان ابوترابي است.



استاندار یادآورشد: مسجد النبي (ص) و مسجد جامع قزوین از پايگاههاي مهم اين خاندان در دوران قبل از انقلاب اسلامی بود و نبايد نظام تربيتي كه فردی چون سيد علي اکبر ابوترابی را به عنوان یک شخصیت اثرگذار در تاريخ تربيت كرد به فراموشی سپرده شود.



وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در سفر به قزوین درخصوص شخصیت آیت الله سیدعباس ابوترابی تصریح کرد: امروز نگاه ما به حجت الاسلام ابوترابي نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی صرفنظر از جايگاه ملي ایشان كه ارزشمند است پرچمداری رسالت اين خانواده است.

روزبه گفت: به عنوان شهروند اين استان خود را مرهون و مديون تربيت این خانواده مي دانیم و چراغ اين خانه بايد در استان روشن بماند و شجره طيبه اين خانواده استمرار پيدا كند.



استاندار یادآورشد: همانگونه كه اجداد و پدران ما از فیوضات علمی، تربیتی و اخلاقی این خانواده بهره برده اند نسل آينده بيش از اين نياز دارد كه چراغ اين خانه پرفروغ باشد و اين فيض استمرار داشته باشد.

یاسر ابوترابی فرد فرزند مرحوم ابوترابی هم در این مراسم گفت: مرحوم ابوترابی مانند اکسیژن جامعه بود که تنفس را راحت می کرد و ما باید موجب ایجاد امید و نشاط در جامعه و آرامش مردم باشیم.



فرزند مرحوم ابوترابی تصریح کرد: از درک بالای مردمی که قدردان شخصیت های تاثیرگذار هستند باید تشکر کرد و زنده نگهداشتن یاد مردان اخلاق و دین باوری وظیفه ای اخلاقی است.

در این مراسم ضمن رونمایی از منشور آزادگان از خلبان فنوری و همسر شهید سرلشگر لشگری تجلیل شد.

