لزوم انجام طرح های پژوهشی در دانشگاه های فرهنگیان/ استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور ظهر شنبه با بازدید از پردیس های دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، در جریان مشکلات اساتید و روسای این پردیس ها قرار گرفت.

غلامرضا کیانی در جریان این بازدید اظهار داشت: جذب دانشجویان کارشناسی ارشد از جمله دغدغه های اصلی دانشجویان فرهنگیان است که با انجام شدن این مورد می توانیم گام اساسی برای ارتقای این دانشگاه برداریم.

وی ادامه داد: به منظور برگزاری دوره های کارورزی در سطح دانشگاه های فرهنگیان نیاز به 800 مدرس داریم که باید در این زمینه اقدامات لازم صورت بگیرد.

معاون هماهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور با اشاره به ایجاد پژوهشکده هایی در دانشگاه های فرهنگیان کشور گفت: هر مدرسی که کار پژوهشی انجام دهد هزینه هایی را بابت حمایت دریافت می کند زیرا تدریس تنها در کنار کار پژوهشی نتیجه می دهد.

وی افزود: همچنین انعقاد تفاهمنامه هایی با سایر دانشگاه ها و ارتباط با مراکز عالی استان ها ضروری به نظر می رسد زیرا از این طریق می توان به ارتقای سطح کیفی دانشگاه ها امیدوار بود.

کیانی همچنین از ایجاد زمینه های لازم برای همکاری با بخش خصوصی خبر داد وگفت: باید برخی امکانات دانشگاه ها همچون خوابگاه ها توسط بخش خصوصی اداره شود زیرا با بودجه دولتی نمی توان شاهد تامین تمامی نیازهای دانشگاه ها بود.

تامین بودجه مورد نیاز پردیس از طریق همکاری با بخش خصوصی

رئیس پردیس فاطمه الزهرا تبریز دانشگاه فرهنگیان در این جلسه با اشاره به مشکلات پردیس های فرهنگیان دانشگاه تبریز گفت: هم اکنون شاهد برخی ساختمان هایی در این پردیس ها هستیم که نیاز به مرمت و توسعه دارند به طور مثال فضای آزمایشگاهی و کتابخانه ای این مجموعه نیاز به توسعه دارد.

نسرین پیرسمساری در ادامه افزود: هرچند سال گذشته توانستیم اقدامات زیادی برای توسعه این دانشگاه انجام دهیم که از آن جمله می توان به راه اندازی خوابگاه 300 نفره که مجهز به اتاق مطالعاتی، آشپزخانه، اتاق های تماشای تلویزیون است، اشاره کرد.

وی با اشاره به مشارکت یک میلیارد تومانی از محل مشارکت های استانی به این دانشگاه ها گفت: این هزینه صرف فضای گلخانه ای، احیای فضای سبز دانشگاه ها، هوشمندسازی کلاس ها شده است که از مهرماه سال جاری شاهد به کارگیری سیستم هوشمند در کلاس های این دانشگاه خواهیم بود.

پیرسمساری افزود: همچنین ساماندهی چهار ساختمان در محوطه این پردیس از جمله کارهایی بود که با این هزینه انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح یک سالن ورزشی با استانداردهای لازم از دیگر برنامه های این پردیس است که امیدواریم با تامین بودجه های لازم به این هدف دست یابیم.

رئیس پردیس فاطمه الزهرا دانشگاه فرهنگیان استان از اختصاص گلخانه این فضا به بخش خصوصی گفت: به منظور تامین بودجه مورد نیاز وارد مشارکت هایی با بخش خصوصی شده ایم، همچنین پرورش قارچ در زمین های این دانشگاه از دیگر اقدامات برای جذب اعتبارات لازم است.

وی با اشاره به برگزاری کرسی های آزاداندیشی در سطح دانشگاه گفت: توسعه مسائل فرهنگی در میان دانش جویان از جمله سیاست های مهم ما است که در این راستا با اجرای برنامه هایی همچون کرسی های آزاد اندیشی و همچنین برگزاری جشنواره های مختلف به این هدف دست یافته ایم.

پیرسمساری ادامه داد: به منظور بالا بردن سطح دانشگاه از مهرماه سال جاری شاهد رقابت این پردیس فرهنگیان با سایر دانشگاه های مادر هستیم که با توجه به توانایی های اساتید و دانشجویان می توان این ظرفیت را در دانشگاه ایجاد کرد.

کارهای پژوهشی حلقه مفقوده دانشگاه های فرهنگیان کشور

رئیس پردیس علامه امینی(ره) تبریز دانشگاه فرهنگیان نیز در این جلسه گفت: دانشگاه تربیت معلم یک دانشگاه ماموریت گرا بوده و به دلیل تربیت افرادی که در آینده معلمان کودکان این مرز و بوم هستند، اهمیت خاصی دارد و به همین دلیل نقش اساتید این دانشگاه در این زمینه بی بدیل است.

سهراب یزدانی ادامه داد: اساس توسعه یافتگی کشور توجه ویژه به دانشگاه های فرهنگیان است زیرا در صو.رت تربیت صحیح این دانشجویان شاهد تربیت صحیح نسل های بعدی کشورمان خواهیم بود.

وی با اشاره به رویکرد این پردیس در استفاده از تجربیات گذشتگان گفت: استفاده از تجربیات گذشتگان و از سوی دیگر بهره مندی از نیروهای جوان و فعال از سیاست های مهم این دانشگاه است که امیدواریم بتوانیم گام های اساسی در این خصوص برداریم.

یزدانی در خصوص تاثیرات کمبود منابع در این پردیس گفت: به دلیل کمبود منابع برخی کلاس ها هوشمندسازی نشده اند و دسترسی به فناوری در این پردیس بسیار کم است.

وی ادامه داد: پژوهش محور کردن آموزش یکی از اهدافی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا هم اکنون نوعی نقص مبنی بر پژوهشی نبودن آموزش ها در دانشگاه های فرهنگیان به چشم می خورد.

رئیس پردیس علامه امینی(ره) تبریز دانشگاه فرهنگیان افزود: باید در این زمینه نسبت به انتشار مقالات علمی و پژوهشی و همچنین کتاب هایی توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه اقدام کرد.