مربي تيم فوتبال ابومسلم: چاره اي جز پيروزي مقابل ملوان نداريم // بايد تماشاگرانمان را حفظ كنيم

رمضان شكري مربي تيم فوتبال ابومسلم در گفتگو با خبرنگار" مهر" درمورد ديدار روزپنجشنبه اين تيم برابر ملوان بندرانزلي گفت: ما براي رسيدن به اولين پيروزي انگيزه بسياربالايي داريم و بايد در ورزشگاه خانگي به هرسه امتياز اين ديداردست پيدا كنيم.

مربي ابومسلم ادامه داد: تلاش ما براين است كه از ابتداي بازي با سيستم تهاجمي به ميدان برويم ودرهمان نيمه اول كاررا تمام كنيم.

شكري ازتيم ملوان بعنوان تيمي جوان ودونده نام برد و افزود: آنها تيم بسيارخوبي دارند كه با استفاده ازنيروي جواني و انگيزه بالايي كه دارند تنها به فكر كسب سه امتياز هستند، اما اين دليل نمي شود كه ما بخواهيم درمشهد به ملوان باج بدهيم.

مربي تيم فوتبال ابومسلم با بيان اينكه تماشاگران وهواداران ابومسلم اين بارهم اين تيم را تنها نخواهند گذاشت، گفت: ما در بازيهاي گذشته نتوانسته ايم رضايت تماشاگران علاقمند به ابومسلم را جلب كنيم، اما تلاش مي كنيم براي حفظ سرمايه هاي واقعي ابومسلم دراين ديداربه پيروزي برسيم تا آنها با خاطره اي خوش ورزشگاه را ترك كنند.