انتقاد ونزوئلا از اقدامات اسرائیل در نوار غزه/ گسترش روابط اقتصادی مسکو با آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "الیاس خائوآ" وزیر امور خارجه ونزوئلا با اشاره به ارسال محموله دیگری از کمک های بشردوستانه به غزه به میزان بیش از 27 تن در دوشنبه آتی از تلاشهای صورت گرفته برای ارسال این کمک ها و اخذ مجوزهای پروازی لازم در سفر اخیر به قاهره خبر داد.

وی با اشاره به تلاش بسیاری از کشورها برای ایجاد آتش‌ بس دائمی در فلسطین و جنایات صهیونیست ها علیه فلسطینیان اعلام کرد که اقدامات اسرائیل در نوار غزه تدافعی نبوده زیرا تل آویو از زمین و هوا با تمام تجهیزات نظامی پیشرفته به مردم بی گناه غزه حمله کرده است.

رسانه ها همچنین از سفر "ریکاردو پاتینیو" وزیر امورخارجه اکوادور به لندن برای بررسی وضعیت موسس سایت ویکی لیکس و اقامت جولیان آسانژ به مدت دو سال در سفارت این کشور آمریکای جنوبی در پایتخت انگلیس خبر دادند.

رسانه های روسی همچنین با اشاره به تصمیم مسکو برای گسترش روابط اقتصادی روسیه با آمریکای لاتین از جمله آرژانتین در پی لغو بخشی از روابط تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپا گزارش دادند که مقامات وزارتخانه‌ های صنعت و کشاورزی آرژانتین برای برگزاری نشستی با سرگئی دانکرت رئیس بخش فرآورده‌ های دامی و کشاورزی روسیه هفته آینده به مسکو می روند.

بر این اساس اولین اقلام صادراتی توافق شده از آرژانتین به روسیه شامل زیتون، روغن زیتون، پاستا، شیر، کره، شیرخشک، گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه خشک و تازه است.

خبر دیگر اینکه صدها نفر از مردم اکوادور روز گذشته در اعتراض به حملات ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در خیابانهای کیتو پایتخت اکوادور تظاهرات کرده و مقابل سفارت این رژیم تجمع کرده و شعارهای ضداسرائیلی سر دادند.