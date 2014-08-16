موسسه روزبه زنجان ظرفیت های بالقوه در حوزه ورزشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی موسوی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ، به موفقیت های این دانشگاه در حوزه ورزش اشاره کردو افزود: کسب 25 مدال توسط دانشجویان این موسسه در المپیاد ورزشی دانشگاه‎های کشور از مهمترین موفقیت های این موسسه بوده است.

وی اظهار داشت: مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی برای دانشجویان موسسات آموزش عالی در سه مقطع استانی، منطقه ای و کشوری برگزار می شود.

مدیر گروه تربیت‌بدنی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان گفت: در این میان دانشجویان موسسه آموزش عالی روزبه زنجان موفق به کسب چهار سهمیه شدندکه این موفقیت برای این موسسه بسیار خوب است چرا که این موسسه تا سال گذشته هیچ گونه سهمیه ای نداشت.

موسوی در ادامه افزود: دانشگاه‎های کشور در این مسابقات به 8 منطقه تقسیم شدند که این مسابقات در سه مرحله استانی، منطقه‎ای و کشوری برگزار شد و فقط دارندگان مدال طلا توانستند به مرحله کشوری راه یابند.

مدیر گروه تربیت‌بدنی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان یاد آورشد: این مسابقات در 8 رشته برگزار می‎شود که در این دانشگاه دانشجویان پسر در 8 رشته و دانشجویان دختر در 5 رشته این مسابقات حضور یافتند و همچنین از 55 دانشجوی پسر شرکت کننده در این مسابقات این دانشگاه 50 نفر و از 22 دانشجوی دختر شرکت کننده در این مسابقات این دانشگاه 10 نفر سهمیه کسب کردند.

موسوی افزود: در این مسابقات 25 مدال کسب دانشجویان این استان کسب کردند که 6 مدال طلا، 12 مدال نقره و 7 برنز بود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.



وی تاکید کرد: در رشته فوتسال نیز این دانشگاه اول شد ولی به علت اینکه هزینه ورودی این مسابقات 7.5 میلیون تومان و هزینه تیم 8 میلیون بود همه شرکت‌کنندگان به دلیل هزینه بالا انصراف داده و کسی شرکت نکرد.

مدیر گروه تربیت بدنی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان گفت: این موسسه با کمبود فضای و سالن ورزشی برای دانشجویان ورزشکار تاکنون موفقیتهای خوبی را کسب کرده است.

موسوی یاد آورشد: این موسسه با اعتبارات نا چیز قهرمان ملی در حوزه ورزشی دارد.

وی افزود: این موسسه برای توسعه ورزش دانشجویان توجه ویژه دارد.