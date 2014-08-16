لزوم همکاری مردم برای کاهش هزینه های مازاد شهرداری/پزشکان شش میلیارد تومان به شهرداری کرمان بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم همکاری مردم برای ارائه خدمات شهری گفت: شهروندان چنانچه خواهان شهری مناسب و خدمات مطلوب هستند باید عوارض خود را به موقع پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه حداقل 85 درصد هزینه‌های شهرداری از طریق عوارض شهری اخذ می شود، افزود: ار مردم می خواهیم با پرداخت به موقع عوارض شهرداری را در ارائه خدمات و انجام وظایفش یاری کنند.

وی به بدهی شش ملیلیاردی پزشکان به شهرداری کرمان خبر و ادامه داد: پزشکان باید ماهیانه 24 هزار تومان به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنندکه در واقع این عوارض حق کارگران شهرداری است.

بابایی با اشاره به اینکه فاز نخست عملیات کف سازی بازار طی 18 روز به پایان رسید تصریح کرد: فاز دوم این عملیات در محوطه روزباز بازار بزرگ کرمان آغاز شده و امیدواریم با همکاری بازاریان و دستگاه های همکار این عملیات نیز به سرعت به اتمام برسد.

این مسئول فضای روباز بازار کرمان را شش هزار متر مربع عنوان و تصریح کرد: بعد از اتمام این پروژه محیط بازار بسایر دلپذیر و زیبا می شود و این کار در جذب گردشگران به کرمان می تواند بسیار تاثرگذار باشد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان تصریح کرد: مردم با به موقع گذاشتن زباله در درب منالزل خود می توانند سالانه دو میلیارد تومان هزینه های مازاد شهرداری را کاهش دهند.