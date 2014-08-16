به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "اسامه حمدان" مسئول روابط خارجی جنبش حماس تاکید کرد: اسرائیل یا باید شروط ملت فلسطین را بپذیرد یا اینکه وارد یک جنگ فرسایشی طولانی مدت شود.

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات قاهره تاکنون پاسخگوی مطالبات فلسطینیان نبوده، افزود: در جریان مذاکرات برخی طرف‌ها برای ایجاد شکاف و اختلاف میان هیأت فلسطینی تلاش کردند.

از سوی دیگر، "عزام الاحمد" رئیس هیأت فلسطینی در مذاکرات قاهره، امروز در سخنانی گفت: ملت و رهبران فلسطین راه حلی را که حقوق فلسطینیان و اهداف آنها را محقق نکند، نمی پذیرند.

وی افزود: در راس این مطالبات بازگشایی بندر و فرودگاه غزه، بازگشایی گذرگاهها و آغاز دوران بارسازی، رفع محاصره غزه و ایجاد ارتباط میان غزه و کرانه باختری قرار دارد.

اظهارات این مقامهای فلسطینی در حالی مطرح شده که یک منبع صهیونیستی اخیرا برقراری آتش بس دائمی در غزه را در شرایط فعلی تحقق پذیر ندانسته بود.

بنا بر اعلام روزنامه الشروق چاپ تونس، محتوای بسته پیشنهادی مصر به شرح زیر است:

1- اسرائیل تمامی تجاوزات زمینی، هوایی و دریایی خود را به نوارغزه متوقف کند و غیر نظامیان را هدف قرار ندهد.

2- تمامی گروه های فلسطینی ساکن غزه حملات زمینی، دریایی و هوایی خود را از این منطقه به رژیم صهیونیستی متوقف کنند و همچنین احداث تونل ها در خارج از مرزهای نوارغزه و منتهی به اراضی فلسطین اشغالی متوقف شود.

3- گذرگاه های میان اسرائیل و غزه بازگشایی شود به طوری که به رفع محاصره غزه و عبور و مرور افراد و کالاها و ورود مصالح ساختمانی برای بازسازی نوارغزه منجر شود و طبق ضوابطی که میان مسئولان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین به توافق می رسد تبادل کالا میان نوارغزه و کرانه باختری انجام شود.

4- مسائل مالی مرتبط با نوارغزه با هماهنگی مسئولان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام شود.

5- از بین رفتن منطقه بسته و ممنوعه در شمال و شرق غزه و استقرار نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین در آن از ابتدای ژانویه 2015 تا عملیات برچیدن این منطقه در دو مرحله انجام شود. در مرحله نخست مسافت 300 متر و سپس در 18 نوامبر 2014 این منطقه به 100 متر کاهش پیدا می کند و در مرحله دوم نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در این منطقه مستقر می شوند و منطقه بسته از بین می رود.

6- آزادی صید و کار در آب های منطقه ای فلسطین در غزه به مسافت 6 مایل و این مسافت به طور تدریجی افزایش خواهد یافت تا کمتر از 12 مایل نباشد. این اقدام با هماهنگی تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی صورت خواهد گرفت.

7- رژیم صهیونیستی به تشکیلات خودگردان فلسطین در اصلاح زیرساخت هایی که در نوارغزه آسیب دیده است کمک کند و زمینه کمک های پزشکی فوری به مجروحان جنگ غزه را فراهم کند به زخمی هایی که نیاز به درمان در خارج از غزه دارند اجازه خروج دهد.

8- تشکیلات خودگردان فلسطین با هماهنگی مسئولان رژیم صهیونیستی و سازمان های بین المللی زمینه واردات مواد لازم برای بازسازی نوارغزه را فراهم کند و این امر در جدول زمانی مشخص صورت گیرد تا آوارگان به سرعت به منازلشان بازگردند.

9- مصر از جامعه جهانی می خواهد که طبق جدول زمانی مشخص مواد لازم برای بازسازی نوارغزه به این منطقه ارسال شود و نهادهای بین المللی کمک های انسانی فوری خود را به این منطقه ارسال کنند.

10- در پی ثبات آتش بس و بازگشت امور به روال طبیعی خود در نوارغزه، مذاکرات غیر مستقیم آتش بس در قاهره طی یک ماه نهایی شود.

11- بررسی ساز و کار احداث و راه اندازی فرودگاه و بندر در غزه طبق توافقنامه اوسلو و توافقنامه های امضا شده میان طرف های اسرائیلی و فلسطینی.