موسسه روزبه زنجان سه هزار دانشجو دارد /استقبال دانشجویان ار برنامه های فرهنگی بسیار خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، هومن کریملو ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: تاکنون سه هزار و 800 دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی به ثبت نام دانشجویان در سال تحصیلی 93 و 94 اشاره کردو اظهار داشت: انتخاب رشته دانشجویان از اواخر شهریور ماه سال جاری آغاز می‌شود و دانشجویان جدید الورود از 25 شهریورماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاون اداری، مالی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان ، از وجود 8 کد رشته در این موسسه خبر دادو گفت: تعداد این کد رشته ها در سالجاری به 41 رشته افزایش یافته است.

کریملو تاکید کرد: این موسسه در سال جاری در رشته‌های برق قدرت و مکانیک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجو جذب می کند.



وی تاکید کرد: 80 درصد رشته‌های این موسسه بر اساس نیاز سنجی فیزیکی و علمی می باشد.

معاون اداری، مالی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان ،با بیان اینکه دانشجویان این دانشگاه از ظرفیت‌های بالای ورزشی و علمی برخوردارند گفت: دانشجویان این موسسه با کمبود سالن ورزشی موفقیتهای خوبی را تاکنون کسب کرده اند.

معاون اداری، مالی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان رياف به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کردو گفت: این موسسه برای تحقق شعار سال در خصوص فرهنگ برنامه های متنوعی را در طول سال برگزار می کند و استقبال دانشجویان بسیار خوب است.

کریملو به پیشرفت قابل قبول پروژه های عمرانی در این موسسه اشاره کردو گفت: این موسسه با اعتبارات کم در تجهیز سالن و فضاهای آموزشی پیشرفت خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: این موسسه دیدار با جانبازان ، دیدار به خانه سالمندان را جزو برنامه های روتین خود دارد و استقبال دانشجوبان بسیار خوب است.

معاون اداری، مالی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان یاد آورشد: نسل امروز با جنگ و فرهنگ ایثار آشنا نیستند ولی این موسسه در شناسایی جانبازان و آزادگان برنامه های متنوعی را در طول سال برگزار می کند.

اختراعات موسسه روزبه زنجان در نمایشگاه ناجا به معرض نمایش گذاشته می شود

قائم مقام موسسه آموزش عالی روزبه زنجان ، گفت: اختراعات موسسه روزبه زنجان درسیزدهمین نمایشگاه بین االمللی لوازم و تجهیزات امنیتی و ایمنی ناجا به معرض نمایش گذاشته می شود .



سید پیمان عمادی افزود: این نمایشگاه 26 مهرماه تا 29 مهر ماه در مصلی زنجان برگزار می شود.



وی اظهار داشت: آثار و اخترعات این موسسه تا 12 شهریورماه به دفتر تحقیقات ناجا زنجان ارسال می شود.



قائم مقام موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، به ارتباط این موسسه با ارگانها در حوزه صنعت اشاره کردو گفت: تفاهم نامه ای با تحقیقات ناجا استان منعقد شده است.



عمادی تاکید کرد: این موسسه به ارتباط خود با ارگان ها و واحدهای دولتی تاکید ویژه دارد.



وی در ادامه افزود: در این موسسه دانشجویان هر ترم طرح کار آموزی را در دستگاههای دولتی طی می کنند و این امر باعث می شود که ارتباط بین صنعت و دانشگاه تقویت شود و دانشجویان با کار آموزی در این ارکانها با داشتن استعداد در هملان واحد و ارگان استخدام می شوند.



قائم مقام موسسه آموزش عالی روزبه زنجان یاد آورشد: توجه به امر صنعت باعث توسعه اقتصادی استان می شود و در این میان موسسه به امر صنعت توجه دارد.



عمادی گفت:در این موسسه واحدی به نام ارتباط با صنعت وجود دارد و در این راستا بر ای تقویت این امر مهم برنامه های کاربردی را در دستور کاریی خود دارد.



وی تصریح کرد: توجه ویژه به صنعت باعث ایجاد اشتغال پایدار در جامعه می شود.