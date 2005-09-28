۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

رئيس حزب مساوات آذربايجان در مصاحبه با واشنگتن تايمز:

رئيس جمهور آذربايجان بايد درباره آزاد بودن انتخابات تضمين دهد

رئيس حزب مساوات آذربايجان گفت: رئيس جمهور آذربايجان بايد درباره آزاد بودن انتخابات آينده اين كشور تضمين دهد و در اين زمينه جرج بوش نيز بايد از وي چنين تضميني را بگيرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايسا گامبار رئيس حزب مساوات آذربايجان كه يك حزب مخالف دولت است در مصاحبه با روزنامه واشنگتن تايمز اظهار داشت: دولت جرج بوش بايد شرايطي را فراهم آورد كه انتخابات آذربايجان به طور كاملا آزاد و منصفانه برگزار شود.

 

وي تاكيد كرد: جرج بوش بايد با الهام علي اف رئيس جمهور آذربايجان گفتگو كند و از وي بخواهد در مورد آزاد و منصفانه بودن انتخابات 6 نوامبر (15 آبان) تضمين هايي را ارائه دهد.

 

گامبار به واشنگتن تايمز گفت: ما نمي خواهيم از ما به عنوان يك حزب حمايت شود. ما فقط مي خواهيم آمريكا برگزاري يك انتخابات آزاد و منصفانه در آذربايجان را مورد حمايت قرار دهد.

 

وي همچنين از ناظران بين المللي و خبرنگاران كشورهاي ديگر دعوت كرد براي كنترل و گزارش انتخابات در آذربايجان حضور پيدا كنند.

 

رئيس حزب مساوات خاطرنشان كرد اين حزب تلاش مي كند در آذربايجان هيچ گونه خشونتي ايجاد نشود و انتخابات در آرامش كامل برگزار گردد. 

