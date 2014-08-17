تصمیمات جدید برای نجات دریاچه ارومیه/ ساخت 3 سد متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در نشست بررسی مسائل صنعت آب و برق استان آذربایجان غربی که با حضور استاندار، نمايندگان این استان در مجلس و مدیران منطقه ای صنعت آب و برق برگزار شد، درباره تعیین تکلیف سدهای نازلو، سیمینه و باراندوز در آذربایجان غربی گفت: تصمیم عدم ادامه و توقف کار در این 3 سد، از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه گرفته شده و هرگونه تصمیمگیری موکول به نظر آن کارگروه است.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه در کل کشور منحصر به فرد بوده و شایسته توجه بیشتر است و نمیتوان به سبب توجه ويژه به وضعیت این دریاچه خُرده گرفت از توقف کار در سدهای نازلو، سیمینه و باراندوز با نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد.
چیت چیان با بيان اينكه نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به شدت احساس مسئولیت میکنیم بیان داشت: توجه ویژه به وضعیت دریاچه ارومیه گاه اعتراض نمایندگان دیگر مناطق کشور را به وزارت نیرو موجب شده است.
وی اضافه کرد: وظیفه ما اقتضا میکند که به همه کشور توجه داشته باشیم و این مسئولیت ما است، اما وضعیت دریاچه ارومیه منحصر به فرد است.
وزیر نیرو اظهار داشت: با خشک شدن دریاچه ارومیه، زندگی شمار زیادی از مردم پیرامون این دریاچه به خطر میافتد.
چیت چیان سپس از توجه ویژه اعتباری به آب روستایی در کل کشور خبر داد و گفت: در صورت موافقت با تامین این اعتبار 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی، میتوان فعالیت در این حوزه را چندبرابر کرد.
وی بر لزوم تامین آب و برق صنایع تاکید کرد و ادامه داد: این قابل قبول نیست که به علت محدودیت منابع آب، صنعت در منطقه ای ایجاد نشود اما میتوان با اقداماتی خاص، صنایع کوچک را در مناطق مختلف راه انداخت.
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