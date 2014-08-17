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۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۱

تصمیمات جدید برای نجات دریاچه ارومیه/ ساخت 3 سد متوقف شد

تصمیمات جدید برای نجات دریاچه ارومیه/ ساخت 3 سد متوقف شد

وزیر نیرو با اعلام تصمیم جدید ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: ساخت 3 سد نازلو، سیمینه و باراندوز با نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه، متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در نشست بررسی مسائل صنعت آب و برق استان آذربایجان‌ غربی که با حضور استاندار، نمايندگان این استان در مجلس و مدیران منطقه‌ ای صنعت آب و برق برگزار شد، درباره تعیین تکلیف سدهای نازلو، سیمینه و باراندوز در آذربایجان‌ غربی گفت: تصمیم عدم ادامه و توقف کار در این 3 سد، از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه گرفته شده و هرگونه تصمیم‌گیری موکول به نظر آن کارگروه است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه در کل کشور منحصر به‌ فرد بوده و شایسته توجه بیشتر است و نمی‌توان به سبب توجه ويژه به وضعیت این دریاچه خُرده گرفت از توقف کار در سدهای نازلو، سیمینه و باراندوز با نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد.

چیت چیان با بيان اينكه نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به‌ شدت احساس مسئولیت می‌کنیم بیان داشت: توجه ویژه به وضعیت دریاچه ارومیه گاه اعتراض نمایندگان دیگر مناطق کشور را به وزارت نیرو موجب شده است.

وی اضافه کرد: وظیفه ما اقتضا می‌کند که به همه کشور توجه داشته باشیم و این مسئولیت ما است، اما وضعیت دریاچه ارومیه منحصر به‌ فرد است.

وزیر نیرو اظهار داشت: با خشک شدن دریاچه ارومیه، زندگی شمار زیادی از مردم پیرامون این دریاچه به خطر می‌افتد.

چیت چیان سپس از توجه ویژه اعتباری به آب روستایی در کل کشور خبر داد و گفت: در صورت موافقت با تامین این اعتبار 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی، می‌توان فعالیت در این حوزه را چندبرابر کرد.

وی بر لزوم تامین آب و برق صنایع تاکید کرد و ادامه داد: این قابل قبول نیست که به‌ علت محدودیت منابع آب، صنعت در منطقه‌ ای ایجاد نشود اما می‌توان با اقداماتی خاص، صنایع کوچک را در مناطق مختلف راه انداخت.

کد مطلب 2351060

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