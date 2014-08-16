نگاه ویژه ای به حوزه گردشگری وجود ندارد/ ارائه برنامه های اجلاس بین المللی گردشگری سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی بعد از ظهر شنبه در نخستین کنفرانس گردشگری سلامت عضو اکوبا اشاره به تغییر و اصلاح راهبردهای اساسی استان اظهارداشت : نگاه ما در حوزه استان تغییر و اصلاح راهبردهای اساسی استان با کمک آمایش سرزمینی است.

وی یکی از راهبردهای استان راگردشگری دانست و افزود : یکی از توانمندی های استان بحث گردشگری است که کمتر می تواند به باورها و مباحث فرهنگی لطمه وارد کند.

نگاه صنعتی در حوزه گردشگری نداریم

قاسم جان بابایی ، رئیس علوم پزشکی مازندران نیز دراین مراسم با تاکید براینکه درکشور نگاه صنعتی درحوزه گردشگری وجود ندارد گفت : علیرغم توسعه بخش درمانی کشور بدلیل عدم توجه به حوزه صنعتی دربخشدرمانی نارضایتی در این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به کشور ترکیه گفت: با وجود اینکه کشور ترکیه در بسیاری ازشاخصهای درمانی از کشور ایران پایین تراست ولی در حوزه گردشگری سلامت پیشرفتهای زیادی داشته است .

جان بابایی با بیان اینکه بیشترین پزشکان متخصص در این استان وجود دارند گفت : باتوجه به ظرفیتهای درمانی استان امروزه پیوند مغز و استخوان ، در مان بیماران سرطانی و عمل پیوند در مازندران انجام می شود.

وی برگزاري اين كنفرانس، فرصتي در جهت نگرش اقتصادي درست به اين موضوع براي نخستين بار در كشور و زمينه اي براي تعامل افكار و تجربه هاي في مابين است. وجود سه هزار تخت بیمارستانی در مازندران وي با اشاره به وجود سه هزار تخت بیمارستانی مصوب، وجود پزشكان متخصص و فوق تخصص، 6 بيمارستان 200 تختخوابي، 5 بيمارستان خصوصي در حال ساخت در استان و انجام هزار پیوند کلیه و پیوند مغز و استخوان و عمل قلب باز در مراکز درمانی مازندران ، خاطر نشان ساخت: اميدواريم بتوانيم از اين توانمندي در جهت توسعه گردشگري سلامت با نگاه گردشگري، صنعت و اقتصاد بهره گيري كنيم. جان بابایی با بیان اینکه شش پنل با محور گردشگری سلامت در كنفرانس گردشگری سلامت ارايه خواهد شد، تصريح كرد: نمايشگاهي مركب از 70غرفه از دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعم از 8 غرفه ي دانشگاهي از گيلان تا گرگان، 10 غرفه ي تجهيزات پزشكي توليدات داخل، 10 غرفه توريسم سلامت، 5 غرفه ي مواد غذايي، 2 غرفه اتاق سلامت و ويزيت بيمار و 10 غرفه براي بيمارستان هاي خصوصي و ..... در اين راستا برگزار مي گردد. ارائه 74 مقاله در حوزه اقتاد و گردشگری سلامت وي با بیان اینکه 74 مقاله در قالب سخنرانی در حوزه اقتصاد و گردشگری سلامت به این کنگره پذیرفته شده است، گفت: روسای کمیته سلامت کشورهای اکو، رایزنان گردشگری و بازرگانی کشورهای عضو اکو در این نشست حضور دارند.

رئیس علوم پزشکی مازندران در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه سلامت افزود : 74 مقاله به این کنفرانس ارائه شده که بیشتر این مقالات از کشورایران است .

دلاور بزرگ نیا ، مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری مازندران به ظرفیتهای استان اشره کرد و اظهار داشت : باید ظرفیتهای استان را به گونه ای به تصویر بکشانیم تا کشورهای جهان با این ظرفیتهاآشناشوند.

وی جدی ترین بالهای گردشگری سلامت را توریست درمانی دانست و بیان داشت: برگزاری این کنفرانس فرصتی بی نظیر است و تا کشورهای عضو اکو با ظرفیتهای استان اشنا شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری مازندران با بیان اینکه مراسم افتتاحیه کنفرانس گردشگری در 27 مردادماه برگزار می شود گفت : در این مراسم سفرای کشورهای ، رایزنان سیاسی و روسای کمیته سلامت کشورهای عضو اکو شرکت می کنند.

دبیر ستاد اجرایی اجلاس گردشگری سلامت کشورهای اکو، با اشاره به اینکه مقوله سلامت از زیربخش های اساسی گردشگری سلامت است، افزود: موضوع توریسم سلامت یک رویداد بزرگ برای استان خواهد بود.