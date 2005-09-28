به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر؛ فرحروز فاتحي دبير پنجمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش كه صبح امروز در اين همايش سخن مي‌گقت ، ضمن اشاره به سفارش مقام معظم رهبري در برگزاري هرچه بهتر اين همايش اظهار داشت : در راستاي تأكيدات رهبري تا كنون 2100 نفر از زنان فرهيخته عضو خانواده هاي معظم ايثارگران و زنان ايثارگر سراسر كشور شناسايي و معرفي شده اند.

وي با بيان اينكه در برگزاري اين همايش ملي سالانه 10 نهاد ايثارگر فرهنگي و نظامي مشاركت دارند، به اقداماتي كه تا كنون انجام شده اشاره كرد و افزود: چاپ 5 عنوان ويژه نامه بصورت سالانه و دو جلد كتاب، تهيه تنديس طلايي آيه هاي ايثار و تلاش و اهداء آن به 82 نفر از برگزيدگان در چهار دوره همايش از اقداماتي است كه تا كنون انجام شده است.

فاتحي در ادامه خاطر نشان كرد: تشكيل كميسيون مشترك بين ستاد آيه هاي ايثار و تلاش و نمايندگان نيروهاي مسلح با عنوان «كميسيون زنان ايثارگر» به منظور نظارت و تهيه برنامه هاي ويژه زنان ايثارگر و زنان شاغل در نيروهاي مسلح با همكاري معاونت هاي صدا و سيما از طريق معرفي نمايندگان به كميسيون انجام گرفته است. همچنين زنان شاخص ايثارگر در شبكه سحر و شبكه هاي ديگر صدا و سيما معرفي شده اند.

وي از راه اندازي سايت« آيه هاي ايثار» ويژه زنان ايثارگر خبر داد و گفت: سايت« آيه هاي ايثار» ويژه زنان ايثارگر جهت اطلاع رساني و آشنايي كاربران با فرهنگ ايثار و شهادت و موفقيت هاي زنان ايثارگر مي باشد. همچنين راه اندازي مجله الكترونيكي« آيه» با مشاركت سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در دست اقدام است.

دبير پنجمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش اظهار كرد: يك سازمان غيردولتي را با عنوان "جمعيت زنان آيه هاي ايثار و تلاش" با عضويت زنان فرهيخته ايثارگر تشكيل داده ايم كه اساسنامه آن تنظيم شده و در نوبت گرفتن مجوز از وزارت كشور است همچنين جهت اخذ مجوز براي مجله« آيه» (ويژه جوانان به منظور ترويج فرهنگ ايثار و مقاومت ، شجاعت و شهادت ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام كرده ايم.

سه انجمن به عنوان زير مجموعه جمعيت زنان آيه هاي ايثار و تلاش توسط زنان ايثارگر و خانواده هاي معظم ايثارگران شامل: الف - انجمن قرآن و معارف اسلامي ب- انجمن هنرمندان زنان ايثارگر آيه هاي ايثار و تلاش ج- انجمن هنرهاي تجسمي آيه هاي ايثار و تلاش تشكيل شده است.

فاتحي در پايان به تشكيل ستاد آيه هاي ايثار و تلاش در نيروهاي مسلح و نهادهاي فرهنگي اشاره كرد و گفت: به منظور استفاده از توان برنامه ريزي و اعتباري نهادها در راستاي فعاليت زنان ايثارگر در جمعيت زنان آيه هاي ايثار و تلاش اقدام به تشكيل ستاد آيه هاي ايثار و تلاش در نيروهاي مسلح و نهادهاي فرهنگي كرده ايم.

لازم به ذكر است؛ پنجمين همايش آيه هاي ايثار و تلاش به منظور تجليل از زنان ايثارگر صبح امروز با حضور جمع كثيري از خانواده شهدا و ايثارگران برگزار شد.