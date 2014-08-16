تصاویری واقعی از ترس و وحشت صهیونیستها در جریان جنگ غزه

رسانه ها و شخصیتهای صهیونیستی که با توجه به تجربه شکستهای گذشته از گروههای مقاومت در فلسطین و لبنان در جایگاه مخالف سیاستهای تجاوزکارانه "بنیامین نتانیاهو" قرار دارند، این روزها فعال تر شده و به هر طریق در نظر دارند این مخالفت را نشان دهند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در همین راستا با انتشار گزارشی ترس و نگرانی شدید صهیونیستها از حملات موشکی گروههای مقاومت را به تصویر کشیده است. نکته مهمی در این تصاویر پیروزی گروههای مقاومت فلسطین در غلبه بر ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ روانی است که صهیونیستها با وجود استفاده از مقادیر بسیار بالای بمب و موشک در نیل به آن موفق نبوده اند: