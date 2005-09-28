سالانه سه ميليارد سفر درون شهري در كشور انجام مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مهندس عباداله فتح الهي با اعلام اين مطلب در نشست شهرداران مراكز استانهاي كشور در تهران ، افزود : در حال حاضر روزانه 700 هزار نفر توسط سيستم ريلي در تهران جابجا مي شوند كه بر اساس برنامه پيش بيني شده اين وضعيت در تهران به 20 و در ساير كلانشهرها به 15 درصد افزايش يابد .

به گفته وي ، هزينه تمام ‌شده جابجايي هر شهروند طي سال گذشته 85 تومان بوده است كه 72 ريال آن از سوي دولت ، 20 تومان از طريق مردم و مابقي از محل كمك شهرداريها تامين شده است .

فتح الهي با اشاره به نوسازي ناوگان تاكسيراني كشور، افزود : پيش بيني شده امسال 100هزار دستگاه تاكسي به ناگوان تاكسيراني كشور افزوده شود .

همچنين ، مديركل دفتر بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور نيز در اين نشست از ابلاغ برنامه پنج ساله سازمان شهرداريها خبر داد و گفت : اين برنامه در راستاي برنامه پنج ساله دولت و چشم انداز 20 ساله نظام تدوين شده و به زودي ابلاغ مي شود .