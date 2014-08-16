جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، معاون اول رئيس جمهور و معاون اول رئيس قوه قضائيه نيز حضور داشتند، ضرورت تدوين شاخص‌ها و نماگرهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: با همكاري كارشناسان مربوطه در قواي سه‌گانه و كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شاخص‌هاي معتبر و به روز، تهيه و به كميسيون ارائه شود.

گفتني است سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با هدف تحقق اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت‌بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و براي عينيت بخشيدن به الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلامي، در 29 بهمن ماه سال 1392 توسط رهبري معظم انقلاب ابلاغ گرديد.

