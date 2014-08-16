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۲۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۵۰

با حضور معاون اول رئیس جمهور:

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد

كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، امروز به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، معاون اول رئيس جمهور و معاون اول رئيس قوه قضائيه نيز حضور داشتند، ضرورت تدوين شاخص‌ها و نماگرهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: با همكاري كارشناسان مربوطه در قواي سه‌گانه و كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شاخص‌هاي معتبر و به روز، تهيه و به كميسيون ارائه شود.

گفتني است سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با هدف تحقق اقتصادي متكي به دانش و فناوري، عدالت‌بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و براي عينيت بخشيدن به الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلامي، در 29 بهمن ماه سال 1392 توسط رهبري معظم انقلاب ابلاغ گرديد.
 

کد مطلب 2351114

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