چشم انداز صنعت دامداری قم در کما/ دامداران در آستانه ورشکستگی

به گزارش خبرنگار مهر، گرانی نهاده و علوفه موضوعی است که طی چند سال اخیر بار‌ها پیرامون آن سخن گفته شده است و با توجه به مشکلاتی که گریبانگیر صنعت دامداری کشور است به نظر می‌رسد که در حد‌‌ همان گفته‌ها باقی مانده و راهکاری عملی برای برون رفت صنعت دام از مشکلات پیش رو اندیشیده نشده است.

گرانی چرخه تولید شیر و گوشت بخصوص با توجه به افزایش قیمت‌ها به شکل چند برابری، صنعت دامداری کشور را در مرز ورشکستگی قرار داده و از سویی دیگر و به گفته خود دامداران واردات گوشت در حالی که با حمایت از تولید کنندگان می‌توان در این زمینه خودکفا شد نیز بر سایر مشکلات تولید کنندگان دو کالای مهم شیر و گوشت افزوده است.

تولید شیر و گوشت کاهش خواهد داشت

یک تولیدکننده و فعال در عرصه دامداری در گفتگو با خبرنگار مهر از بلاتکلیفی قیمت شیر گله‌مند است.

تاج الدین محمد حاج حسینی با اشاره به اینکه نرخ مصوب دولت برای خرید هر کیلو شیر از دامداران 1440 تومان است از عدم رعایت این قیمت از سوی کارخانه داران خبر می‌دهد و می‌گوید: کارخانجات به بهانه اینکه قیمت لبنیات 15 درصد افزایش یافته و قیمت شیر نیز باید 15 درصد افزایش داشته باشد، با این استدلال قیمت شیر در حال حاضر 1110 تومان است و کارخانجات قیمتی بیش از این را پرداخت نمی‌کنند.

وی که شرایط فعلی دامداران را نامساعد توصیف می‌کند قیمت تمام شده شیر برای دامداران را بین 1500 تا 1700 تومان اعلام می‌کند و بر این باور است که با ادامه روند کنونی و عدم توجه به تولید کنندگان گوشت و شیر چشم انداز بدون امیدی را برای دامداران ترسیم شده و تولید شیر و گوشت کاهش خواهد داشت و دامداران ورشکسته می‌شوند.

این فعال در عرصه دامداری با بیان اینکه مقرر شده بود دولت 190 تومان برای هر کیلو شیر به دامداران یارانه پرداخت کند، گفت: پرداخت این مبلغ نیز مستمر نبود و زمانی پرداخت شده و گاهی نیز پرداخت نشده است و در حال حاضر نیز به این بهانه که مبلغ واریز شده از سوی دولت به میزان کافی نیست، قرار شده برای هر کیلو شیر 145 تومان یارانه بدهند که این مبلغ نیز هنوز پرداخت نشده است.

دامداران می‌توانند گوشت مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنند

وی که از تولید کنندگان گوشت نیز است به عدم تغییر در قیمت گوشت از چهارسال گذشته تاکنون اشاره دارد و این را در حالی بیان می‌کند که به گفته این دامدار قیمت علوفه، حمل و نقل افزایشی چهاربرابری را داشته است.

محمد حاج حسینی با بیان اینکه دامداران می‌توانند گوشت مورد نیاز کشور را تولید و ایران را در این زمینه خودکفا کنند، واردات گوشت از دیگر کشور‌ها برای کاهش قیمت این محصول در کشور را ضربه‌ای بزرگ به تولید کنندگان می‌داند.

وی این اقدامات و عدم حمایت از تولید کنندگان شیر و گوشت و از طرفی دیگر افزایش قیمت نهاده و عدم پرداخت یارانه به تولید کنندگان را به معنای ایستادگی در مقابل تولیدکنندگان گوشت و شیر در کشور دانست.

یارانه دامداران پرداخت نشده

یکی دیگر از دامداران استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، سخنانی مشابه محمد حاج حسینی مطرح می‌کند.

این دامدار به عدم پرداخت یارانه اشاره دارد و می‌گوید: از مهرماه سال گذشته مقرر شده بود که دولت برای هر کیلو شیر 190 تومان یارانه به دامداران پرداخت کند که تنها بخشی از این یارانه پرداخت و مابقی آن بعد از گذشت تقریبا پنج ماه از سال 93 هنوز پرداخت نشده است.

وی نیز از عدم رعایت نرخ مصوب 1440 تومان برای هر کیلو شیر از سوی کارخانجات می‌گوید و اینکه قیمت شیر تولیدی حتی از این قیمت مصوب نیز برای دامداران بیشتر می‌شود.

این دامدار از تعطیلی برخی از واحدهای گاوداری استان به دلیل ضرر دهی خبر می‌دهد و اینکه واردات گوشت نیز نقش بسزایی در تعطیلی واحدهای گاوداری داشته است.

قیمت تمام شده هر کیلو شیر برای دامداران بیش از 1500 تومان است

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت نهاده و علوفه قیمت تمام شده هر کیلو شیر برای دامداران بیش از 1500 تومان است، گفت: قیمت مصوب دولت برای خرید هر کیلو شیر 1440 تومان است و این قیمت نیز از سوی کارخانجات رعایت نمی‌شود.

محمد ایزدی به یارانه‌ای که از سوی دولت برای دامداران در نظر گرفته شده نیز اشاره و ابراز داشت: یارانه آذر و دیماه سال گذشته که برای هر کیلو شیر 190 تومان بود به شکل کامل پرداخت شده و یارانه بهمن و اسفند نیز به میزان هر کیلو شیر 1460 ریال طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

وی نیز مانند دامداران به گرانی چرخه تولید و بی‌توجهی مسئولان به این نکته اشاره دارد و می‌گوید: دامداران زیادی متضرر شده‌اند و برخی از آن‌ها مجبور هستند دام‌های خود را حذف کنند.

تولید روزانه 450 تن شیر در قم

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان قم از تولید روزانه 450 تن شیر توسط دامداران استان قم خبر می‌دهد و بر این نکته تأکید دارد که عدم توجه به دامداران موجب کاهش تولید شیر در آینده می‌شود.

وی در ادامه به تولید سالانه 40 هزار تن گوشت در استان قم اشاره دارد و می‌گوید: صنعت دامداری کشور می‌تواند نیاز مردم را در داخل تأمین کند اما واردات و عدم حمایت از تولید کننده سد راهی در برابر دامداران شده است.

وی به راهکاری در این زمینه که خرید تضمینی گوشت از دامداران است اشاره و این امر را موجب حمایت از تولید کننده و مصرف کننده توصیف می‌کند.