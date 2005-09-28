استفاده صلح آميز از انرژي اتمي حق مشروع ايران است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دكتر مهدوي در پنجمين گردهمايي بسيج اساتيد افزود : در اين برهه حساس از زمان، مهمترين وظيفه استادان، روشنگري و آگاه نمودن دانشجويان و نسل جوان جامعه، آموزش ارزش حق طلبي و عدالتخواهي است.

دكتر مهدوي در بخش ديگري از سخنانش، فاصله شديد طبقاتي و عدم توزيع عادلانه ثروت را از مصائب جامعه بر شمرد و اظهار داشت: متاسفانه هفتاد درصد توليد ناخالص ملي در اختيار كمتر از 5 درصد مردم بوده و كمك به دولت اسلامي در جهت رفع تبعيض و نابرابريهايي اجتماعي و اقتصادي نيز يكي از مسئوليتهاي مهم بسيج اساتيد در نظام جمهوري اسلامي است.

همچنين وي ابراز اميدواري كرد كه حقانيت نهاد دانشگاه آزاد اسلامي بيشتر به مردم شناسانده شده و سوء برداشت اذهان عمومي و افكار دانشجويان از اين دستاورد عظيم انقلاب اسلامي زدوده شود.

به گزارش "مهر"، در گردهمايي مذكور حجت الاسلام گل محمدي مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در واحد تهران جنوب در خصوص هفته دفاع مقدس و وظايف مردم در دوران انتظار حضرت مهدي (عج) و پروفسور امين مشاور پرونده هاي قضايي در دادگاه لاهه پيرامون مباني ايران و دعاوي ديوان داوري سخناني ايراد كردند.