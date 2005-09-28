مدير كل دفتر مركزي حراست وزارت كشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي با صدور حكمي "شهاب گودرزي" را به سمت مدير كل دفتر مركزي حراست منصوب كرد.



در اين حكم آمده است : با توجه به سوابق ارزشمند و تجربيات موفق جنابعالي در مديريت هاي گوناگون و نظر به تعهد، تقوا و تدبير مديريتي كه در شما سراغ دارم، به موجب اين حكم به سمت مدير كل دفتر مركزي حراست وزارت كشور منصوب مي شويد.



اميد است در سايه عنايات الهي و همدلي و همراهي ساير همكاران در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كوشا و سربلند باشيد.