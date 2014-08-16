پیتر شول لاتور خبرنگار آلمانی حاضر در "پرواز انقلاب" درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آلمانی، "پتر شول لاتور" خبرنگار، ستون نویس، نویسنده و گزارشگر جنگی رسانه های آلمان در مورد بحران های خاورمیانه پس از یک دوره بیماری طولانی در سن 90 سالگی بدرود حیات گفت. وی سرشناس ترین کارشناس و خبرنگار مسائل خاورمیانه در آلمان به شمار می رفت.

شول لاتور سابقه فعالیت هایی نظیر سردبیری هفته نامه "اشترن"، خبرنگار مستقر تلویزیون آلمان در پاریس و دهها سمت و عنوان مرتبط با جهان خبر و سیاست را در کارنامه خود دارد. وی. که در سال 1924 در شهر بوخوم به دنیا آمد در فرایبورگ به کالج خبرنگاری رفت و از سال 1950 به شکلی حرفه ای کار خبر را آغاز کرد. در سال 1979 با انتشار کتاب "مرگ در مزرعه برنج" که در مورد جنگ ویتنام بود به شهرت رسید. همانطور که اشپیگل می نویسد شول لاتور از نسل آخرین خبرنگارانی بود که حوادث جهان را به شیوه ای شخصی برای مخاطبان شرح می دهند.

وی در طول بیش از 50 سال فعالیت رسانه ای خود در بیشتر جنگ های خاورمیانه از سال 1967 تاكنون از جمله جنگ های اعراب و رژیم صهیونیستی در سال های 1967 و 1973 جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حملات نظامی این رژیم به لبنان و فلسطین طی سه دهه اخیر به عنوان گزارشگر حضور داشته است.

شول لاتور همچنین به خاطر همراهی امام خمينی (ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران در هواپيمای حامل ايشان که در بهمن 1357 از پاريس به تهران عازم بود،برای ايرانی ها چهره ای شناخته شده است.

این چهره مشهور رسانه ای آلمان همچنین کتاب های بی شماری در حوزه تخصصی رسانه و توسعه تکنیک های روزنامه نگاری با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی نوشته است. آخرین کتاب وی با عنوان "نفرین عملی زشت، شکست غرب در شرق" قرار است در ماه سپتامبر منتشر شود.