چالش هاي دولت احمدي نژاد از زبان رئيس كميسيون انرژي مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر، دانشيار بيست چالش مهم و ميراث بجا مانده براي دولت عدالت خواه را چنين نام برد:

1- چهار ميليون بيكار

2- سه ميليون معتاد

3- چهل ميليارد دلار بدهي و چهل ميليارد تعهد به خارج

4- بيست درصد سود بانكي بعنوان مهمترين مانع توسعه اقتصادي كشور

5- ده ميليون نفر زير خط فقر



6- سي هزار كشته در سفرهاي درون شهري و بيرون شهري در سال و مشكل جاده ها و بيمارستانها

7- خريد سالانه چهار ميليارد دلار بنزين (در چهار سال آينده بيست ميليارد دلار واردات بنزين خواهيم داشت)

8- موانع موجود بر سر راه سرمايه گذاري در كشور

9- پيشي گرفتن مصرف گاز نسبت به توليد و ضرورت سرمايه گذاري در استخراج گاز و بهينه سازي مصرف

10- فساد اداري / بوروكراسي / ناهماهنگي در انجام امور بين وزارتخانه ها

11- خام فروشي نفت و گاز بعنوان سياست اقتصادي اشتباه

12- واردات سي و پنج ميليارد دلار كالا در برابر ده ميليارد دلار صادرات

13- خروج سرمايه ها و نيروهاي انساني خلاق از كشور

14- حمايت از توان داخلي در واگذاري پروژه ها در جهت توسعه ميادين نفت و گاز كشور و مديريت در مشاركت شركتهاي خارجي با شركتهاي داخلي در جهت انتقال تكنولوژي

15- وجود صنايع عقب مانده از تكنولوژي روز بخصوص در خودروسازي و اتلاف منابع انرژي



16- بيست درصد اتلاف انرژي در صنايع برق معادل هفت هزار مگاوات اتلاف انرژي

17- احداث بيست نيروگاه اتمي براي تامين انرژي و تكميل چرخه سوخت (غني سازي اورانيوم)

18- تسريع در استخراج نفت و گاز از منابع مشترك گازي و نفتي و نياز به منابع مالي در حدود پنجاه ميليارد دلار در سال

19- استفاده بهينه از صندوق ذخيره ارزي در جهت اشتغال و رونق اقتصادي

20- پرداخت 25 ميليارد دلار در سال جهت تامين يارانه هاي سوخت و ساير كالاها

رييس كميسيون انرزي مجلس همچنين كارشكني هاي دولت آمريكا و اسرائيل عليه ايران از طريق تبليغات گسترده و فشارهاي سياسي و اقتصادي را از چالش هاي پيش روي دولت جديد دانسته است.

دانشيار در پاسخ به اين كه چه بايد كرد؟ گفت:

1- تشكيل شوراي نخبگان كشور در امور اقتصادي / سياسي / فرهنگي / اجتماعي كشور و اخذ طرحهاي اين تشكل جهت تصويب قوانين مورد نياز و اجراي قوي توسط دولت

2- شناسائي موانع سرمايه گذاري در ايران و ايجاد ساختار مناسب با تشكيل معاونت در رياست جمهوري اسلامي اجهت رفع موانع گسترش سرمايه گذاري

3- جايگزيني توليد فرآورده ها به جاي خام فروشي به طور كامل

4- استفاده از منابع مالي غير دولتي جهت اجراي طرحهاي بزرگ زيربنائي

5- شناسائي اولويت ها و مسائل مهم كشور و برنامه ريزي جهت استفاده از منابع محدود براي حل مشكلات مردم

6- شايسته سالاري در انتخاب مديران بعنوان كليد اصلي اجراي عدالت در تمام زمينه ها