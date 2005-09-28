۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۸

در جمع خبرنگاران عنوان شد:

چالش هاي دولت احمدي نژاد از زبان رئيس كميسيون انرژي مجلس

كمال دانشيار نماينده مردم ماهشهر و رئيس كميسيون انرژي مجلس چالش هاي به ارث مانده از گذشته براي دولت احمدي نژاد را در 20 مورد عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر، دانشيار بيست چالش مهم و ميراث بجا مانده براي دولت عدالت خواه را چنين نام برد:

1- چهار ميليون بيكار
2-  سه ميليون معتاد
3- چهل ميليارد دلار بدهي و چهل ميليارد تعهد به خارج
4- بيست درصد سود بانكي بعنوان مهمترين مانع توسعه اقتصادي كشور
5- ده ميليون نفر زير خط فقر

6- سي هزار كشته در سفرهاي درون شهري و بيرون شهري در سال و مشكل جاده ها و بيمارستانها
7- خريد سالانه چهار ميليارد دلار بنزين (در چهار سال آينده بيست ميليارد دلار واردات بنزين خواهيم داشت)
8- موانع موجود بر سر راه سرمايه گذاري در كشور
9- پيشي گرفتن مصرف گاز نسبت به توليد و ضرورت سرمايه گذاري در استخراج گاز و بهينه سازي مصرف
10- فساد اداري / بوروكراسي / ناهماهنگي در انجام امور بين وزارتخانه ها

11- خام فروشي نفت و گاز بعنوان سياست اقتصادي اشتباه
12- واردات سي و پنج ميليارد دلار كالا در برابر ده ميليارد دلار صادرات
13- خروج سرمايه ها و نيروهاي انساني خلاق از كشور
14- حمايت از توان داخلي در واگذاري پروژه ها در جهت توسعه ميادين نفت و گاز كشور و مديريت در مشاركت شركتهاي خارجي با شركتهاي داخلي در جهت انتقال تكنولوژي
15- وجود صنايع عقب مانده از تكنولوژي روز بخصوص در خودروسازي و اتلاف منابع انرژي

16- بيست درصد اتلاف انرژي در صنايع برق معادل هفت هزار مگاوات اتلاف انرژي
17- احداث بيست نيروگاه اتمي براي تامين انرژي و تكميل چرخه سوخت (غني سازي اورانيوم)
18- تسريع در استخراج نفت و گاز از منابع مشترك گازي و نفتي و نياز به منابع مالي در حدود پنجاه ميليارد دلار در سال
19- استفاده بهينه از صندوق ذخيره ارزي در جهت اشتغال و رونق اقتصادي
20- پرداخت 25 ميليارد دلار در سال جهت تامين يارانه هاي سوخت و ساير كالاها

رييس كميسيون انرزي مجلس همچنين  كارشكني هاي دولت آمريكا و اسرائيل عليه ايران از طريق تبليغات گسترده و فشارهاي سياسي و اقتصادي را از چالش هاي پيش روي دولت جديد دانسته است.

دانشيار در پاسخ به اين كه چه بايد كرد؟ گفت:

1- تشكيل شوراي نخبگان كشور در امور اقتصادي / سياسي / فرهنگي / اجتماعي كشور و اخذ طرحهاي اين تشكل جهت تصويب قوانين مورد نياز و اجراي قوي توسط دولت

2- شناسائي موانع سرمايه گذاري در ايران و ايجاد ساختار مناسب با تشكيل معاونت در رياست جمهوري اسلامي اجهت رفع موانع گسترش سرمايه گذاري

3- جايگزيني توليد فرآورده ها به جاي خام فروشي به طور كامل

4- استفاده از منابع مالي غير دولتي جهت اجراي طرحهاي بزرگ زيربنائي

5- شناسائي اولويت ها و مسائل مهم كشور و برنامه ريزي جهت استفاده از منابع محدود براي حل مشكلات مردم

6- شايسته سالاري در انتخاب مديران بعنوان كليد اصلي اجراي عدالت در تمام زمينه ها

