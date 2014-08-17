بيکاري، حاشيه نشيني و بحران آب سه عنصر تنش زا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحماني فضلي شب گذشته در کارگاه به سوي برنامه ششم ناجا، گفت: ما در شرايط خاصي قرار داريم و بايد تلاش کنيم از اين شرايط به نفع خود استفاده کنيم و اين امکان ندارد مگراينکه با برنامه حرکت کنيم.

وي افزود: قبل از انقلاب برنامه هفت گانه و بعد از انقلاب تا اينجا برنامه 5 گانه را داشته ايم. اکنون در مسير برنامه ششم هستيم، هرچند اين برنامه ها در کشور ما هيچ وقت کامل اجرا نشده است. اميدوارم برنامه ششم با همت و اراده قوي مسئولان، برنامه ريزي و لطف خداوند، يک برنامه واقعي باشد.

وزير کشور يادآور شد: برنامه هاي ناجا قطعا بايد با برنامه ششم کشور همسويي داشته باشد و ما چون جزئي از کل هستيم نمي توانيم مسيري را برويم که آن مسير برخلاف مسير کل باشد. آنچه که مسلم است يکي از اهداف کلان برنامه ششم با توجه به ضروريات کنوني جامعه ما و نامگذاري که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) دهه پيش رو را براي ما انجام دادند و آن را دهه عدالت و پيشرفت نام نهادند حتما يکي از محورهاي کلان برنامه توسعه بايد باشد.

رحماني فضلي، يکي از اهداف کلان برنامه ششم را نقش امنيت در برقراري توسعه دانست و اظهار داشت: وقتي شرايط را تحليل مي کنيم در مي يابيم که 3 عنصر وقتي جمع شوند، به تنش و در نهايت به ناامني مي انجامند، يکي از آن عناصر «نارضايتي اجتماعي» است يعني مردم ناراضي باشند و عنصر بعدي «ضعف حکومت مرکزي» و سوم که تعيين کننده در تنش ها و چالشها است «دخالت بيگانگان» است که هم اکنون اين عامل بسيار قوي است.

وي با اشاره به اينکه سرزمين ايران محل انتشار اعتقادات و تفکرات و ارزشهاي انقلابي و ديني شده است، افزود: ما به صورت تاريخي عقب ماندگي هاي بسيار زيادي داريم چرا که وقتي غرب به سوي سرمايه گذاري صنعت و پيشرفت هاي بشري در حرکت بود، شاهان ما حرمسراهاي خود را افزايش مي دادند و و کشور ما را داراي اختلافات دروني زيادي کرده بودند.

وزير کشور ادامه داد:عدم توازني که ما در حوزه امکانات با آن مواجه هستيم مي تواند باعث پراکندگي و تراکم جمعيت شود که اين خود باعث پيشرفت در حوزه سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي در مناطق پرجمعيت و يا بالعکس عدم پيشرفت در مناطق کم جمعيت است. بيش از يک چهارم فعاليت هاي اقتصادي در مناطق پرجمعيت کشور است مانند غرب، شمال غرب و قسمتي از مرکز که به تبع آن اين مناطق داراي جمعيت زيادي از کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

به گفته رحماني فضلي، تجميع فعاليت و منابع مالي، منجر به افزايش جمعيت در آن مناطق خواهد شد و ما بايد اين شکاف ها و عدم توازن ها را در کشور از بين ببريم.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات کشور حاشيه نشيني است مانند شهر مقدس مشهد که يک ميليون و يا زاهدان که 250 هزار نفر حاشيه نشين دارد، همينطور در اهواز و تهران و شهر کرج که نصف جمعيت، حاشيه نشين هستند. نتيجه اين نوع برنامه ريزي بيکاري است و ما در اين چند سال اخير بيش از 600 تا 700 ميليارد دلار به کشور تزريق کرده ايم اما رشد 5- و بهره وري 8/1- را داريم اما آن نيز به آن علت بوده که اساس کار ما برنامه ريزي متمرکز و بخشي بوده است و مردم را نيز به مشارکت دعوت نکرده ايم و به مناطقي که داراي ظرفيت اقتصادي بوده اند اهميت نداده ايم مانند بندر چابهار در استان سيستان و بلوچستان که تا 100 ميليون تن در سال ظرفيت تجارت واردات و صادرات را دارد که هم اکنون تنها 5/2 ميليون تن آن صادر مي شود که اگر اين ظرفيت حتي تا 50 ميليون تن نيز افزايش پيدا مي کرد نرخ بيکاري در استان بسيار پايين آمده و رشد اقتصادي در حد مطلوب قرار مي گرفت.

رحماني فضلي تصريح کرد: بيکاري 43 درصد دانش آموختگان دانشگاهها و 12 تا 13 درصد بيکاري عمومي از آثار عدم توجه به مناطق و مشارکتهاي مردمي است. بنده به عنوان وزيرکشور و رئيس شوراي امنيت مي گويم که سه عنصر تنش زا بيکاري، حاشيه نشيني و بحران آب است.

رئيس شوراي امنيت کشور با تاکيد براينکه نيروي انتظامي بايد در همه حوزه ها امنيت را تزريق کند و نبايد امنيت را به عنوان عنصري مستقل در کنار بقيه عناصر ببيند، تاکید کرد: ما بايد خود را آماده کنيم که بتوانيم در شرايط مطلوب، امنيت پايدار و متوازن در جهت توسعه پايدار و متوازن ايجاد کنيم.