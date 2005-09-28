طلاب بسيجي خواستار خروج از NPT و تجديد نظر در روابط با انگليس شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا ، طلاب بسيجي مدرسه علميه معصوميه، با صدور بيانيهاي، با اشاره به تلاشهاي مكرر جمهوري اسلامي ايران براي اعتماد سازي و همكاري فرا قانوني با آژانس بين المللي انرژي اتمي و مذاكرات با كشورهاي اروپايي، آوردهاند: سرانجام باج خواهي و زياده خواهي كشورهاي اروپايي منجر به تصويب قطعنامهاي ناعادلانه و غير منصفانه و البته بدون اجماع اعضا عليه ايران شد.
طلاب بسيجي در اين بيانيه ميافزايند: دستيابي به دانش هستهاي و استفاده صلح آميز از آن در جهت پيشرفت كشور و بهرهمندي صحيح از آن در صنايع مختلف را حق مسلم و آرمان بزرگ خود ميدانيم و در حمايت از رهبر عزيز جمهوري اسلامي ايران و رئيس جمهور محترم و تمامي مسئولين دلسوز كشور تا پاي جان و بذل خون خود ايستادهايم و از هيچ كوششي دريغ نميكنيم. ما همان جواناني هستيم كه رهبر عظيم الشأن جمهوري اسلامي آنان را سلاح اتمي كشور خوانده و به تمام كشورهايي كه قصد دارند عزت و شرف ما را هدف قرار داده و مانع پيشرفت ما شوند اعلام ميكنيم كه مكتب ما مكتب مبارزه با زورگويان و جهاد با سلطه طلبان است و ما شهادت را سعادت و فخر خود مي دانيم.
اين بيانيه با اشاره به كارنامه سياه امريكا در كشتار مردم بيگناه در سراسر جهان آورده است: چگونه است كه رژيم صهيونيستي اقدام به توليد حداقل دويست كلاهك اتمي كرده و اخبار مربوط به خطرات نيروگاههاي اتمي و تهديدات آلودگي تأسيسات آن در همه دنيا پخش شده است و در عين حال اين رژيم حتي تن به مذاكره نميدهد و هيچگونه واكنش حساسيتي را در شوراي حكام ايجاد نميكند؛ اما كشور ايران كه با بازرسان آژانس نهايت همكاريها را داشته و هيچگاه از مذاكرات طفره نرفته است و چندين مرتبه از سوي رئيس كل آژانس صلح آميز بودن فعاليتهايش تأييد شده است اينگونه با او برخورد ميشود؟ آيا غير از اين است كه شوراي حكام تحت تأثير مستقيم امريكا و اسراييل در پي اهداف ديگري است و از پيشرفت علمي و عزم عمومي مردم ايران بر آشفته و نگران است.
طلاب مدرسه علميه معصوميه ـ س ـ با تأكيد بر اين نكته كه مردم ايران تصميم تاريخي خود را گرفتهاند، اظهار ميدارند: تاكنون تمامي حماقتها و عداوتهاي دشمنان اين كشور با شكست و ذلت مواجه بوده و از اين به بعد هم به فضل و ياري خدا همينطور خواهد بود.
بيانيه طلاب، تحركات انگليس در جوسازي بر ضد ايران و روند تصويب قطعنامه را مد نظر قرار داده و با اشاره به پيشينه دشمنيهاي اين كشور استعمارگر خاطر نشان ميسازد: بنا به گفته بعضي از مسئولين كشور انگليس هيچگاه در روابط خود با ايران منافع ملي ما را در نظر نگرفته است. لذا ما اكنون از دولت و مجلس محترم ميخواهيم تا از اين تجربه تكراري درس عبرت بگيرند و با توجه به وجود نشانهاي فراوان بر كينه و دشمني اين كشور با ايران و نيز شيطنتهاي اخير، تجديد نظر در روابط با انگليس را در دستور كار خود قرار دهند.
اين بيانيه در پايان تأكيد ميكند: ما طلاب بسيجي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم كه با تكيه بر نيروي عظيم و مردمي بسيجيان و مردم غيور و همچنين با توجه به اراده ملي و عزم عمومي در جهت پيشرفت ايران اسلامي در دانش هستهاي و دستيابي به چرخه سوخت با خروج كامل از NPT و تصويب طرح تعليق پروتكل الحاقي، ادامه غني سازي را در دستور كار خود قرار داده و به تمامي نمايندگان محترم مجلس تأكيد ميكنيم و هشدار مي دهيم كه از نقش تاريخي و مؤثر خود در حفظ شرف و عزت ملي مدرم مسلمان ايران غافل نمانند و در اين مسير مقدس دين خود را ادا كنند.
نظر شما