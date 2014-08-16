تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و ششم مردادماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیستم شوال سال 1345 هجری قمری و هفدهم اوت سال 2014 میلادی.

- تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز چهارمین دیدار تدارکاتی خود برابر آمریکا ار در این کشور برگزار می‌کنند.

- دومین روز از دومین دوره مسابقات المپیک نوجوان جهان امروز در شهر نانجینگ چین پیگیری می‌شود.

- رقابتهای تکواندو نظامیان جهان از امروز در بخش مردان پیگیری می‌شود که طی آن در بخش مبارزه ابوالفضل يعقوبي در وزن 58- كيلوگرم و كاظم قشقايي در وزن 87+ كيلوگرم و در بخش پومسه حسين موسوي‌نيا، محمدقتي حاتمي، علي سلماني، اكبر فروزان، حميد نظري و حسين بهشتي رو در روي رقبا قرار مي‌گيرند.

- هفته نخست از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* لیورپول - ساوتهمپتون

* نیوکاسل - منچسترسیتی

- مراسم تشییع پیکر مهدی نفر خبرنگار خبرگزاری فارس ساعت 9 صبح امروز در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شده و سپس آن مرحوم در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.