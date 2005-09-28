۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۰

گزارش خبرنگار "مهر" از برابر سفارت انگليس؛ (4)

دانشجويان به سمت سفارت انگليس حمله ور شدند

لحظاتي پس از قرائت متني توسط يكي از دانشجويان در محكوميت سياست گستاخانه انگليس عليه ايران، دانشجويان با پرتاب سنگ و مواد آتش زا و دودزا به سمت سفارت انگليس حمله ور شده و تعدادي از شيشه هاي سفارت انگليس را مورد اصابت قرار داده و شكستند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دانشجويان در مقابل درب اصلي سفارت انگليسي اقدام به روشن كردن آتش و پرتاب مواد دودزا نموده اند.

تردد در خيابان مقابل سفارت انگليسي كاملا متوقف شده و نيروي انتظامي از پيشروي بيشتر دانشجويان به سمت سفارت جلوگيري مي كند.

درگيري در مقابل سفارت انگليس ادامه دارد.

دانشجويان قصد دارند پرچم انگليس را به پائين بكشند به همين دليل تعداد زيادي از دانشجويان قصد پيشروي به سمت اين پرچم را دارند.

همچنين پرچم هاي آمريكا و انگليس نيز توسط تعدادي از دانشجويان به آتش كشيده شده است.

مسئولان اين تجمع از دانشجويان مي خواهند به تجمع خود پايان دهند و نيروي انتظامي نيز با بلندگو اين خواسته خود را به دانشجويان مطرح مي كند اما دانشجويان همچنان براي پيشروي به سمت سفارت و شكستن شيشه ها اصرار دارند.

