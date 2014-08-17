11 میلیون نفر از ظرفیت اردوگاه های کشور خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان شامگاه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران دانش آموزی خوزستان که در تالار مطهری آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: در سالهای گذشته نگاه به سازمان دانش آموزی به عنوان یک برچسب و سربار وزارت آموزش و پرورش بود. تشکیلات دانش آموزی دچار فراز و نشیب های فراوانی بود ولی مربیان دلسوز توانستند سازمان را سرپا نگه دارند.



وی افزود: در این دوره نگاهی متفاوت به سازمان دانش آموزی می شود. امروز نگاهی که به پیشتازان و فرزانگان به عنوان ظرفیت کم نظیر و یک تشکل رسمی است. امروز دیگر حاضر نیستیم دست طلب مالی را به سوی بخش های مختلف دراز کنیم در حقیقت سازمان دانش آموزی امروز وارد عرصه ای می شود که بتواند یار و یاور معاونت پرورشی آموزش و پرورش شود.



معاون فعالیت های دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بیش از 16 میلیون نفر ظرفیت اردوگاه های دانش آموزی است که تنها از سه میلیون نفر آن استفاده می شود که علت آن عدم ورود به مشارکت هاست. در سازمان دانش آموزی هیچگاه به دنبال مالکیت نیستیم اما باید خلاء موجود برای استفاده از ظرفیت ها را بالقوه کنیم.



دهقان بیان کرد: طبق آخرین جلسه هیئت امنا در وزارت، ساماندهی اردوگاه های کشور با دستور وزیر آموزش و پرورش به سازمان دانش آموزی واگذار شد. سازمان دانش آموزی باید دارای ظرفیت های پایدار باشد و همه باید بدانند که سازمان دانش آموزی در اصل قطعه ای کوچک از پازل بزرگ آموزش و پرورش است.



وی عنوان کرد: همسویی و همگرایی رمز موفقیت سازمان دانش آموزی است و این سازمان یک مکتب اجتماعی با رسالت تربیتی دارد. دانش آموزان برای اینکه مدیران آینده کشور هستند باید به درستی تربیت شوند.



معاون فعالیت های دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: سازمان دانش آموزی به مسئله مهارت های اجتماعی توجه ویژه ای دارد و قرار است تا یک هزار دانش آموز را در اولین مرحله در برگزاری اردو در شهر تهران در آموزش مهارت های اجتماعی شرکت دهیم. سازمان دانش آموزی آموزش مهارت های اجتماعی را در سطح مقدماتی، تکمیلی و تخصصی دنبال می کند.



دهقان در پایان گفت: در سالهای گذشته از مربیان و اعضای تشکل ها غافل شده و آنها را به حاشیه بردند اما در این دوره دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. سازمان دانش آموزی کشور بیش از یک میلیون دانش آموز عضو در قالب تشکل های مختلف را دارد.



























