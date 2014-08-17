70 درصد زائران از مرز مهران به عتبات عالیات سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر شنبه در جلسه ساماندهی مرز مهران با اشاره به این که 70 درصد زائران از مرز مهران تردد می‌کنند، اظهار داشت: سعی می‌کنیم برای این زائران تسهیلاتی فراهم کنیم تا هر چه سریعتر مشکل‌ تردد انفرادی از این منطقه مرزی رفع شود.

وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن سطح مبادلات اقتصادی و تجاری در مرز مهران، افزایش امکانات و تجهیزات این مرز ضروری به نظر می‌رسد و این امر نیز موجب شد تا اعتباراتی برای افزایش سطح تجهیزات و امکانات گمرک مهران اختصاص یابد.

مروارید درباره بحث گردشگری در استان ایلام تصریح کرد: درصدد هستیم امکان اقامت زائران عراقی را که به ایران می‌آیند در استان فراهم کنیم، البته زیرساخت‌های این کار را آماده کردیم که امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای زائران باشیم ازجمله ساخت هتل چهار ستاره با 200 اتاق در مهران که هفته آینده ازطرف سازمان حج و اوقاف و بخش خصوصی شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین از طرف بنیاد مستضعفان هتل پنج ستاره ایلام نیز مصوب شده است.

این مسئول به بحث منطقه آزاد مهران اشاره کرد و گفت: این منطقه در حال حاضر به لحاظ تجاری مشکلی ندارد، هم‌اکنون تجارت چمدانی، صادرات و واردات در این منطقه آزاد است، به تازگی با یک گروه سرمایه‌گذاری صحبت کردیم که کارهای زیربنایی این منطقه ازجمله تأمین آب، برق، تلفن و گاز را انجام دهد.

وی اظهار داشت: در صورت تصویب و اجرای منطقه آزاد اقتصادی، صنعتی مهران که با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت اجرا شده، مزایای بسیاری در این منطقه ایجاد می‌شود که برخورداری معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی برای صنایع فعال این منطقه از جمله آنهاست.

استاندار ایلام از تردد انفرادی زوار از مرز مهران خبر داد و اضافه کرد: روزانه 150 نفر با هماهنگی فرمانداری مهران و با اخذ ویزا به‌صورت انفرادی می‌توانند به عراق سفر کنند.

وی گفت: تردد انفرادی زوار از مرز مهران از مطالبات مردم و مسئولان این استان بود و سال‌ها مدیران این منطقه در تلاش برای اخذ مجوز آن بودند که در پی مذاکرات متعدد با مسئولان سازمان حج و زیارت کشور و همچنین در دیدار اخیر با رئیس جمهوری، این سازمان قول مساعد آن را دریافت کرد و به زودی زوار و مسافران می‌توانند به صورت انفرادی از مرز مهران تردد داشته باشند.