آموزش و پرورش خوزستان باید از منازعات سیاسی و قومی دور شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده شامگاه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران دانش آموزی خوزستان که در تالار مطهری آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش باید دو مدیر کل، یکی برای جلسات و کارهای اداری و دیگری برای برنامه ریزی و تولید فکر داشته باشد.



وی افزود: به طور متوسط روزانه پنج جلسه تشکیل می شود و از طرفی نیز از خرداد تا نیمه های مهر ماه مسائل ثبت نام و نقل و انتقالات را داریم. اگر برخی مواقع کارهایی را به معاونان یا مسئولان واگذار کنیم سر و صدای دیگران برای عدم حضور در جلسات بلند می شود.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: چرا باید آموزش و پرورش خوزستان در زمینه فعالیت های علمی و آموزشی رتبه 31 را داشته باشد. یک سری علل تاریخی در ساختار اجتماعی، گذشته تاریخی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی سرزمین خوزستان وجود دارد که می تواند از عوامل این رتبه پائین باشد.



تقی زاده بیان کرد: استان یزد همیشه رتبه اول را در مسائل علمی و آموزشی دارد. در طول تاریخ ایران یک بار یک گلوله توپ در استان یزد رها نشده ولی استان خوزستان در طول تاریخ معاصر و 100 ساله اخیر حداقل درگیر سه جنگ بین المللی جهانی اول و دوم و جنگ هشت ساله بوده است.



وی عنوان کرد: نام بردن مسائل مذکور برای این نیست که عوامل افت را بر عهده گروه یا دوره خاصی بگذاریم. کمبود شدید نیروی انسانی یکی از اساسی ترین عوامل افت به شمار می رود، به عنوان مثال آموزش و پرورش خوزستان تعداد هفت هزار و 500 نفر نیروی انسانی در بخش آموزش نیاز دارد.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در کنار تمامی عوامل افت تحصیلی اگر منابع مالی و انسانی تامین باشد ولی مدیریت علمی نباشد نمی توان کاری کرد. مدیریت علمی نباید این گونه باشد که من از صبح تا شب پاسخگوی خواسته های ارباب رجوع بوده و یا اینکه در جلسات حضور پیدا کنم. در این صورت هیچ وقتی برای برنامه ریزی باقی نمی ماند. همه باید به فکر برنامه ریزی باشیم.



تقی زاده بیان کرد: بر اساس شاخص های ملی و بین المللی و با در نظر گرفتن ظرفیت های استان یک برنامه را با 25 شاخص طراحی کردیم. قرار است در سال تحصیلی آینده به جای سخنرانی های تکراری برای معلمان و مدیران، به دنبال آمار درصدهای اجرایی شدن این برنامه ها باشیم.



وی اذعان کرد: آموزش و پرورش نیاز به آرامش دارد و در سایه این آرامش می شود نشاط و خلاقیت را به وجود آورد. در حقیقت آموزش و پرورش باید از مسیر منازعات سیاسی و قومی دور شود ولی متاسفانه بعضی ها سعی می کنند که آموزش و پرورش را در این مسیر قرار دهند. درست است که آموزش و پرورش از مسائل سیاسی دور نیست ولی نباید آن را در مسیر منازعات سیاسی قرار دهیم.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: تمام تلاش ما برای ارتقای فرهنگ است و وقتی فرهنگ ارتقا پیدا کرد دیگر در مسائل اقتصادی، صنعتی و اجتماعی و سایر زمینه ها مشکلی نخواهیم داشت.



تقی زاده در پایان گفت: اگر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش خوبی داشته باشیم دیگر کشور داری سخت نیست. سازمان دانش آموزی باید بتواند دانش آموزانی را تربیت کند که تعلق خاصی به تعلیمات دینی داشته و هویت تاریخی و ملی خود را خوب بشناسد. اگر این تربیت به درستی انجام شد دیگر تراکم مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.







