ناظران مجلس در صدا و سیما و هیات نظارت بر مطبوعات امروز انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کیمسیون بهداشت در مورد طرح اصلاح قاننون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است.

علاوه بر این انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و انتخاب یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در هیأت ناظر بر مطبوعات نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی را نیز بررسی خواهد کرد.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان علاوه بر این گزارش کمسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار را نیز بررسی خواهد کرد.