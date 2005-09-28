استراو : حمله عليه ايران در دستور كار كسي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جك استراو وزير امور خارجه انگليس در گفتگو با تلويزيون اسكاي نيوز در كنفرانس سالانه حزب كارگر در برينگتون ، از تهران خواست كه با غرب براي حل مسئله اي هسته اي خود همكاري كند .



وي افزود : ما هيچ مسئله اي درباره حمله به ايران نداريم زيرا اين اقدام راه حل مسئله هسته اي اين كشور نيست .



استروا خاطر نشان كرد : كسي از اقدام نظامي عليه ايران صحبت نمي كند . اين كار در دستور كار آمريكا يا اروپا نيست .



گفتني است وزير خارجه انگليس امروز در گفتگويي با راديو بي بي سي برغم قطعنامه اي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران به تصويب رساند گفت : ما در را براي اقدامات ديپلماتيك بيشتر با ايران باز گذاشتيم و اميدواريم كه ايران از اين فرصت استفاده كند .

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