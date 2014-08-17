نقش آفرینی در جامعه مستلزم از خودگذشتگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی شامگاه شنبه در نشست همگرایی اصولگرایان آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: آذربایجان یک نقطه جغرافیایی نیست بلکه جریان فکری، فرهنگی و تاریخی است که همواره در کشور تأثیرگذار بوده و شهامت مندانه در جامعه موج ایجاد کرده است.

وی افزود: آذربایجان چه در ادب و شاعری، چه در فقه، چه در فلسفه و حکمت و چه در فرهنگ و سیاست همواره به عنوان قلب تپنده کشور نقش ایفا کرده است.

حجت الاسلام تقوی در ادامه با بیان اینکه انسان ها باید هر کدام در جامعه اثرگذار باشند، ادامه داد: نقش آفرینی و اثرگذاری و همچنین تأثیر در جامعه مستلزم مقدماتی است که باید شرایط آن را فراهم کرد تا آن، بتوان نقش مهمی در جامعه ایفا کند.

وی همچنین ادامه داد: اگر می خواهیم در جامعه نقش آفرین باشیم نخست باید در درون خود بنگریم و جلوی نفسانیت های خود را گرفته و با آن جهاد اکبر کنیم. یعنی خواسته ها و منافع شخصی خود را کنار بگذاریم تا بتوان در جامعه اثرگذار باشیم.

رئیس شواری سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور با بیان اینکه یک مجموعه فعال و بانشاط در جامعه تأثیرگذار است، افزود: نباید اصولگرایان گوشه نشین باشند چرا که هیچ کدام حاضر نیستیم انگ سرخوردگی و گوشه نشینی به ما بزنند و ما در هر شرایطی با خودگذشتگی با قدرت در صحنه حاضر هستیم.

وی با بیان اینکه عامل تمامی موفقیت ها وحدت، همنوایی و همگرایی است، ادامه داد: یکی از شرایط اصولگرایی وحدت و همگرایی است که با این موارد نیز می توان تأثیرگذاری خود در جامعه را حفظ کنیم.

حجت الاسلام تقوی در ادامه با بیان این حرکت هیچ پشت پرده به تدبیری ندارد، تصریح کرد: دلیل گردهمایی اصولگرایان تقویت با نشاط نیروهای ولایی در جامعه است تا دغدغه های رهبری را برطرف کنند.

وی همچنین اظهار کرد: ما پیشتیبان دولت هستیم و همواره آرزوی موفقیت برای آنان داریم ولی نقدهای سازننده خود را به دولت ارائه خواهیم داد.

گفتنی است، این نشست با حضور برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران سابق اجرایی آذربایجان شرقی در محل اجتماعات مصلی امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد.