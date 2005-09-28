سياست تثبيت قيمت ها بايد ادامه يابد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مصباحي در جمع خبرنگاران و در واكنش به اظهارات رضا عبداللهي و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر توقف هرچه سريعتر مصوبه تثبيت قيمتها به دليل كسري بودجه براي دولت گفت: اگر طرح تثبيت قيمتها اجرا نمي شد آن وقت معلوم مي شد امسال با چه بحراني رو به رو خواهيم شد.

وي در ادامه افزود: مركز پژوهشهاي مجلس طبق گزارشي اعلام كرد در صورت افزايش قيمت بنزين در كشور علاوه بر افزايش هر ساله، تورم 5/22 درصد ديگر نيز اضافه خواهد شد.

وي در پايان گفت: سياست تثبيت قيمتها بايد ادامه يابد و اين امر به آن معنا نيست كه دولت در تعدادي از كالاهاي ضروري افزايش قيمت ها را مد نظر داشته باشد .