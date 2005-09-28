رييس جمهور به پيام تبريك رهبر ارامنه ارتدكس و سران برخي كشورها پاسخ گفت

محمود احمدي نژاد رييس جمهور اسلامي ايران در پاسخ به پيام تبريك "آرام اول" رهبر ارامنه ارتدكس به مناسبت انتخاب وي به رياست جمهوري اسلامي ايران ضمن تشكر اظهار اميدواري كرد كه در آينده شاهد دنيايي عاري از ظلم و بي عدالتي و سرشار از صلح و صفا باشيم.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين پيام اظهار داشت : در جمهوري اسلامي ايران همه پيروان اديان الهي تحت حمايت قانون و دولت اسلامي با آرامش و صلح در كنار يكديگر زندگي مي كنند .



دكتر احمدي نژاد همچنين در پاسخ هاي جداگانه به پيام هاي تبريك روساي جمهور مغولستان ، كومور ، زنگبار، پادشاه نپال ، معاون رييس جمهوري بلغارستان ، نخست وزير لبنان ، رييس صندوق بين المللي توسعه كشاورزي و رييس حزب دموكراتيك كردستان عراق ضمن ابراز تشكر، اظهار اميدواري كرد كه با همكاري و تلاش متقابل، شاهد توسعه و تحكيم بيش از پيش مناسبات فيمابين در آينده باشيم.