روش جدید تشخیص هویت/ شناسایی افراد در فرودگاهها با بیومتریک گوش 

به گزارش خبرگزاری مهر، مینا شهریاری- مجری طرح با اشاره به کاربردهای ویژگی‌های بیومتریک برای شناسایی افراد، گفت: برای شناسایی افراد از بیومتریک ها مانند اثر انگشت و عنبیه چشم استفاده می شود و در این پروژه تحقیقاتی ما از بیومتریک گوش استفاده کردیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های بیومتریک گوش، اظهار داشت: سایر بیومتریک ها بر اثر گذر زمان و حالات بیولوژیکی و بیماری تغییر می کنند ولی گوش مستقل از بدن عمل می کند و با بالا رفتن سن پیر نمی شود و همواره ثابت است.

شهریاری با اشاره به جزئیات این طرح تحقیقاتی خاطر نشان کرد: برای این منظور بانکی از تصاویر گوش مورد استفاده قرار گرفت و برای شناسایی افراد از الگوی باینری محلی گابور استفاده شد و با ایجاد هیستوگرامی برای هر تصویر کار شناسایی را انجام می دهیم.

مجری طرح، با اشاره به نتایج به دست آمده از این پروژه تحقیقاتی یادآور شد: در مقایسه با روش‌های شناسایی مشخص شد که استفاده از بیومتریک شکل گوش دقت بالایی در شناسایی افراد دارد.

وی با اشاره به مزایای استفاده از بیومتریک شکل گوش نسبت به سایر روش‌های بیومتریک اضافه کرد: برای شناسایی افراد از طریق عنبیه و یا اثر انگشت علاوه بر نیاز به تجهیزات خاص، فرد باید با اپراتور همکاری کند ولی در بیومتریک گوش حتی بدون همکاری فرد می توان تصویر گوش را گرفت.

شهریاری به بیان کاربردهای این روش پرداخت و افزود: از روش بیومتریک شکل گوش می توان برای شناسایی افراد در فرودگاه ها و مزرها استفاده کرد.