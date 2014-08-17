به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل از حادثه آدم‌ربایی محمدعلی که او را دوستان و خانواده‌اش احسان صدا می‌زدند از طریق تلفن همراه با مادرش تماس گرفت و به وی اطمینان خاطر داد که تا ساعتی دیگر به زاهدان می‌رسند و شرایط بسیار عادی و خوب است.

دقایقی از اتمام این مکالمه نگذشته بود که خودروی این سه جوان که به قصد تفریح به چابهار سفر کرده بودند مورد حمله اشرار مسلح قرار گرفت و با اصابت بیش از 5 گلوله به در خودرو و ترکیدن لاستیک جلو حکایتی تلخ رقم خورد.

با اطلاع و حضور نیروهای انتظامی بر سر این صحنه جسدی در کنار این خودرو کشف شد که پس از انتقال به پزشکی قانونی شهرستان خاش گمان می‌رفت که جسد مهدی حسینی است.

حوالي ساعت 10 و 30 دقیقه چهارشنبه شب يكي از مسئولان پليس آگاهی سيستان و بلوچستان با پدر محمدعلی در تهران تماس گرفت و بیان داشت كه در جريان يك تصادف جنازه‌اي كشف كشده و در كنار آن نيز تلفن همراه و مدارك شناسايي فردي به نام مهدي حسيني پیدا شده است.

با فرا خواندن پدر محمد علی از تهران به سیستان و بلوچستان فردای آن روز جزئیات بیشتری از این حادثه در پیش روی نیروهای پلیس قرار گرفت و هویت کامل سرنشینان این خودرو و جنازه پیدا شده برای پلیس آشکار شد.

حامد صداقتی، عضو سابق تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی از جمله افرادی بودند که با وجود اینکه تمامی مدارک شخصی آنها از جمله رایانه شخصی و دوربین فیلمبرداری و حتی وجوه نقد آنها در خودرو دست نخورده باقی مانده بود اما ناپدید شده بودند.

اين سه نفر رفقاي صميمي بودند که جمعه قبل از حادثه سواري پرشيا متعلق به مهدي حسيني را با قطار به بندر عباس برده و از آنجا براي خريد به قشم و چابهار رفته بودند و چون تعريف چهارراه رسولي در زاهدان را شنيده بودند تصميم داشتند براي خريد و يافتن كفش ورزشي سری هم به زاهدان بزنند و پس از آن در روز جمعه با قطار به تهران بازگردند.

پرواز به آسمان

عصر روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 93 خودروی تویوتا وانت سفید رنگی از شهرستان خاش به زاهدان عزیمت کرد و تابوتی را با خود حمل می‌کرد که حاوی آرزوهای یک پدر سالخورده به نام حبیب الله غفاری کارمند بازنشسته ارتش بود.

حبیب الله غفاری که برای نخستین بار به سیستان و بلوچستان سفر می‌کرد تمامی امیدهای زندگی اش را در تابوتی پشت یک وانت به فرودگاه زاهدان منتقل کرد تا برای خانواده به تهران ارسال کند.

وی هر چند که از دیدن جنازه فرزندش در حالت شوک قرار داشت اما حاضر شد تا به عنوان راوی این داستان دقایقی را با خبرنگار مهر درد دل کند و از اینکه تنها فرزند پسر خود را در این حادثه از دست داده است از وضعیت ناامنی در استان شکوه کند.

وی بیان داشت: محمدعلی تنها پسر خانواده بود که در سن 29 سالگی به دلیل نبود امنیت در جاده‌های سیستان و بلوچستان چراغ منزل ما را با رفتنش بی‌فروغ کرد.

مجازات عاملان جنایت مرهمی بر داغ پدر

با گذشت 105 روز التهاب و دلهره به واسطه بلاتکلیفی دو شهروند ربوده شده و فراق محمدعلی بالاخره تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) روز شنبه 25 مرداد ماه سال 93 توانست اشک شوق را بر گونه های خانواده های چشم انتظار و حتی پدر محمدعلی جاری کند.

پدر محمدعلی غفاری که در حادثه آدم ربایی شهرستان خاش در جنوب سیستان و بلوچستان تنها فرزند پسرش را از دست داد حالا با شنیدن خبر، در گفتگو با مهر خواستار اشد مجازات برای عاملان این جنایت است.

حبیب الله غفاری با اشاره به اینکه حادثه تروریستی خاش غمی بزرگ در دل خانواده وی نهاده است در گفتگو با مهر ضمن ابراز خوشحالی از رهایی دو گروگان آزاد شده و ابراز تشکر از مسئولان امنیتی سیستان و بلوچستان خواستار معرفی و به مجازات رسیدن هر چه زودتر قاتل یا قاتلان فرزندش شد.

وی افزود: در این سفر دو تن دیگر از دوستان محمد علی با نام‌های حامد و مهدی نیز وی را همراهی می‌کردند که متاسفانه چشمان خانواده آنها نیز در این مدت خون گریست و لذا نمی توان برای به وجود آمدن این همه مصیبت مجازات اندک یا بخششی برای این از خدا بی خبران قائل شد.

وی گفت: اشرار مسلح خودروی این سه جوان را که به قصد سیاحت به سیستان و بلوچستان سفر کرده بودند مورد اصابت گلوله قرار دادند و علاوه بر برخورد یک گلوله در پای پسرم با اصابت یک گلوله به ناحیه سر، چشمان او را برای همیشه بر روی ما بستند.

غفاری بیان داشت: قبل از اینکه این سه جوان به سیستان و بلوچستان سفر کنند به دلیل اخباری که پیرامون ناامنی در زاهدان شنیده بودم رغبتی برای عزیمت فرزندم به این استان نداشتم اما اصرار محمد علی مانع از مخالفت من به این سفر شد.

وی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون سفری به این استان نداشته است ادامه داد: تنها حاصل سفر من از سیستان و بلوچستان یک تابوت با آرزوهای خفته در آن بود.

غفاری با اشاره به اینکه غم از دست دادن تنها پسر خانوده تمامی آرزوها و امیدهای ما را بر باد داد خطاب به استاندار و سایر مسئولان امنیتی استان گفت: تا زمانی که قاتلان و مسببان این حادثه به سزای اعمال ننگین خود نرسند ذره‌ای از آلام و دردهای من و همسرم در این غم سنگین کم نخواهد شد.

وی بیان داشت: برایم هنوز غیرقابل تصور است که در هنگام غروب خورشید چگونه می‌توان راه را بر مردم بست، جوانی را کشت و انسان‌های بی دفاع را به گروگان برد و این همه حادثه و تیراندازی از چشم همه پنهان بماند و حتی یک نفر به داد فرزندم نرسد!

به گزارش مهر، محمدعلی غفاری جوان تهرانی دارای مدرک فوق دیپلم که تنها 29 سال سن داشت در حادثه آدم ربایی در جاده خاش به دلیل اصابت دو گلوله از ناحیه ران پا و کاسه سر جان خود را از دست داد و متاسفانه برای شرکت در جشن آزاد سازی دوستان صمیمی اش که روز گذشته از چنگال آدم ربایان رهایی یافتند بخت با وی یار نبود.

پایان گمانه زنی ها

در حالی که ربودن این دو جوان تهرانی همچون بسیاری از پرونده‌های مفتوح در سیستان و بلوچستان انگیزه اخاذی را به گفته رییس پلیس اسبق آگاهی استان به اذهان متبادر می‌کرد موضع گیری قائم مقام وزیر کشور در برابر رسانه ها ماجرا را به گونه‌ای دیگر مطرح کرد.

در این راستا امیری سخنگوی وزارت کشور پیش از این اظهار داشت: قراین و شواهد نشان می‌دهد که موضوع ربایش حامد صداقتی یک موضوع شخصی است.

در واکنش به حرف‌های مسئولان وزارت کشور وکیل خانوادگی حامد صداقتی در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: حامد در طول زندگیش با شخصی خصومت شخصی نداشته و حتی دوستان وی هم با کسی اختلافی نداشته‌اند که منجر به چنین اتفاقی شود.

وی همچنین با ابراز گلایه از صداوسیما اظهار داشت: گلایه داریم که چرا باید درباره اتفاق به این مهمی که قهرمان ملی یک کشور دزدیده شود حتی یک خبر هم از صداوسیما پخش نشود تا مردم در جریان کار قرار بگیرند.

اسماعیل غنیان شوهر خاله حامد صداقتی نیز که از سوی خانواده صداقتی مسئولیت اطلاع رسانی درباره این موضوع را بر عهده داشت پیش از این اعلام کرد: این سفر کاملا یک سفر شخصی بوده و سه دوست به منظور تفریح به بندرعباس، قشم و سپس چابهار رفتند که مورد حمله اشرار قرار گرفتند.

وی ادعای شخصی بودن قضیه را از نظر وزارت کشور رد کرد و گفت: این موضوع را تکذیب می کنیم اما به دلیل اینکه در کارشان خللی ایجاد نشود ترجیح دادیم در خصوص این موضوع سکوت کنیم اما با این نظر موافق نیستیم و چنین چیزی بعید است.

ریشه گروگانگیری در شرق کشور باید برچیده شود

در همین حال اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز مدعی شد که ربوده شدن حامد صداقتی و دوستش امنیتی نیست و تنها نوعی ناامنی است که برای شهروندان جمهوری اسلامی ایجاد شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معضل گروگان گیری باید در استان سیستان و بلوچستان از میان برود در گفتگو با رسانه‌ها بیان داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امیدوار است با تشریک مساعی وزرای اطلاعات، امور خارجه و کشور و رئیس ناجا ریشه فتنه گروگان گیری در شرق کشور را بخشکانند.

حال که پایان 105 روز التهاب و دلهره برای خانواده‌های حامد صداقتی و حسینی پایان یافته باید دید که گمانه‌زنی ها برای این که موضوع شخصی بوده است و یا سیستان و بلوچستان همچون اتفاقات گذشته قربانی ناامنی است چه سرانجامی دارد.

به هر حال مردم سیستان و بلوچستان که متاسفانه به دلیل شرارت‌های عده ای فریب خورده همواره چهره استانشان مورد تخریب واقع شده با نظر اسماعیل کوثری که معتقد است با تشریک مساعی وزرای اطلاعات، امور خارجه و کشور و رئیس ناجا ریشه فتنه گروگان گیری در شرق کشور باید خشکیده شود موافق و متفق القول هستند.

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گزارش: بابک رحیمیان