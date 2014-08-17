اختصاص 12 میلیارد ریال برای بهسازی روستاهای بخش مرکزی پیشوا

احمد ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مبلغ از محل اعتبارات بهبود عبور و مرور برای توسعه وعمران شانزده روستای بخش مرکزی تامین یافته و هزینه شده، این اعتبار برای جدول کشی، بهسازی معابر، آسفالت و دفع آبهای سطحی در روستاها، بهسازی معابر عمومی، جدول گذاری معابر عمومی و جمع آوری آبهای سطحی است.

وی، پیشوا با اشاره به مشارکت بالای اهالی روستاها در انجام کارهای عمرانی افزود: با کمترین میزان اعتبار با مشارکت مردم طرح های بیشتر عمرانی در مناطق روستایی صورت می گیرد.

این مسئول با اشاره به نقش دستگاه های اداری وشهروندان در نگهداری فضای عمومی روستاها اعلام کرد: با اقدامات انجام شده تلاش داریم زمینه های لازم برای ماندگاری مردم در روستاها و مهاجرت معکوس از شهر به روستاها را فراهم کنیم.