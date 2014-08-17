  1. حوزه و دانشگاه
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱

نتایج اولین آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد/ جزئیات آزمون عملی

نتایج اولین آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد/ جزئیات آزمون عملی

نتایج اولین آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی اعلام شد و داوطلبانی که در کارنامه آنها عنوان قبول آمده می توانند در آزمون عملی شرکت کنند.

دکتر سلیمان احمدی - رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اولین مرحله آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی برگزار شد و بیش از 72 درصد افراد شرکت کننده موفق شدند که نمره قبولی را کسب کنند.

وی یادآور شد: داوطلبانی که مقابل نام آنان واژه قبول درج شده است مجاز به شرکت در آزمون عملی هستند. داوطلبانی که مقابل نام آنان واژه مشروط درج شده است باید در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی شرکت کرده و در صورت قبولی مجاز به شرکت در آزمون عملی هستند. نتیجه قبولی مرحله نظری جهت ورود به مرحله عملی به مدت یکسال معتبر خواهد بود.

احمدی اظهار داشت: آزمون عملی پره کلینیک در روزهای پنجشنبه و جمعه  10 و 11 و همچنین 17 و 18 مهرماه و کلینیک در روز 3 آبان ماه در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مجری آزمون پره کلینیک برگزار می شود.

کد مطلب 2351309

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