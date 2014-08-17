به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفته، نشریات و خبرگزاری های برتر دنیا در عرصه فناوری به معرفی برترین و همینطور مهمترین وقایع در این حوزه پرداخته و از اکتشافات و همینطور اختراعات مهم و کاربردی یاد می کنند.

مطالب برتر عرصه فناوری در هفته گذشته بدین شرح هستند:

* ساخت روبات شیمی دان



محققان اعلام کرده اند به دنبال طراحی و ساخت روباتی هستند تا از آن بتوانند در تحقیقات و همینطور سنتز داروهای مختلف استفاده کنند تا هر چه سریعتر به نتایج مطالعات خود دست پیدا کنند.

* برترین جایزه ریاضی دنیا در دست یک بانوی ایرانی



دکتر مریم میرزاخانی جزو چهار برنده مدال فیلدز سال 2014 میلادی معرفی شد. از آن‌جا که جایزه نوبل در شاخه ریاضیات وجود ندارد، معمولا مدال فیلدز را معادل "نوبل ریاضی‌دانان" قلمداد می‌کنند. میرزاخانی به عنوان اولین بانویی است که موفق به کسب برترین جایزه جهانی ریاضی شده است.



* گرم شدن آهسته زمین



محققان در مطالعات جدید خود اعلام کرده اند که گرم شدن زمین آهسته و پیوسته آغاز شده اما کشورهای مختلف کره زمین در سال جاری با گرم ترین و داغ ترین روزها روبرو بوده اند. سازمان هواشناسی جهانی علت عمده گرمای هوا را در امواج جوی و همینطور آب شدن یخ های قطب شمال توجیه کرده است.

* شیوع باورنکردنی ابولا



ابولا، بیماری ویروسی است که پس از ورود به بدن با تب و خونریزی همراه است. تاکنون تمام تلاش های سازمان بهداشت جهانی OMS برای مقابله و همینطور عدم گسترش این بیماری بی فایده بوده است. تنها راه حل موفقیت آمیزی که در رابطه با این بیماری کشف شده، داروی تجربی تایید نشده محققان امریکایی است که با نتایج مثبت بر نمونه های حیوانی پاسخ داده شده است.

* ساخت نورون های مغزی با استفاده از سلول های پوستی موش



محققان لوکزامبورگ از سلول های پوست موش برای رشد و ایجاد نورون های مغزی استفاده کرده اند. نورون های سالم می توانند جایگزین نورون های از کار افتاده یا بیمار شوند. برای مثال، در بیماری مانند پارکینسون، نورون های مغزی که وظیفه انتقال دستورات را دارند، از کار می افتند و این مطالعه جدید می تواند برای مبتلایان به این بیماری موثر باشد.

* کاوشگر روزتا



روزتا، کاوشگر فضایی رباتیک ساخت سازمان فضایی اروپا است که برای مطالعه ستار دنباله دار 67P ساخته و راه اندازی شده است. روزتا پس از ده سال توانست در مدار ستاره دنباله دار قرار گیرد و در روزهای اخیر بیشترین گزارشات خود را به زمین ارسال کرده است.

* فضانوردان با ورود به فضا بی خواب می شوند



فضانوردان در سفرهای فضایی با اختلال و مشکلات خواب مواجه می شوند که بر عملکرد مغزی آنها تاثیر داشته و کارایی و همینطور بازدهی آنها در سفرهای فضایی را کاهش می دهد. به همین دلیل به فضانوردان قرص های خواب تجویز می شود تا بتوانند کسری خواب خود را جبران کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، تکنولوژی های برتر جهانی هفته اخیر در حوزه علم و فناوری را در این مطلب مشاهده کنید:

* Samsung Galaxy Alpha

گوشی جدید سامسونگ دارای فرم فلزی بوده و باریکترین گلکسی ساخته شده در کارخانه سامسونگ محسوب می شود. از قابلیت های این گوشی می توان به صفحه نمایش 4.7اینچی با رزولوشن 720*1280 پیکسل، پردازنده 8 هسته ای اکسینوس 5 اکتا، 2 گیگا بایت حافظه رم،32 گیگابایت حافظه ذخیره سازی داخلی، 12 مگا پیکسل دوربین پشت و 2.1 مگاپیکسل دوربین جلو اشاره کرد. این دستگاه به گروه ششم مودم های LTE تعلق داشته و با سرعت بالا و قابلیت حداکثر دانلود 300 مگا بایت بر ثانیه، یکی از محصولات برتر کمپانی سامسونگ محسوب می شود. این مدل جدید می تواند رقیب جدی برای آیفون 6 محسوب شود.

* تبدیل دوربین تلفن هوشمند به کینکت

مایکروسافت اخیرا از پروژه ای خبر داده که دوربین تلفن های هوشمند را برای دریافت اطلاعات حرکتی به سنسورهای کینکت تبدیل می کنند. در این مطالعه، دوربین تلفن هوشمند جدا شده و به همراه یک فرستنده در بالای مانیتور قرار گرفته تا بتواند ژست های حرکتی را به نمایش بگذارد. تلفن هوشمند با دوربین اصلی خود به کینکت تبدیل شده و دستورات حرکتی را دریافت می کنند.

* فلاشر هوشمند بلینکر

دوچرخه سواری، یکی از راه حل هایی است که می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند. اما هنگامی که یک دوچرخه سوار در حال راندن در جاده یا خیابان است، نگرانی های دائمی وجود دارد که مبادا با خودرویی از روبرو برخورد کرده و از مسیر خود منحرف شود. اما دستبند جدیدی ساخته شده که حالت فلاشر داشته و به دست دوچرخه سواران بسته می شود تا تمامی ماشین هایی که از اطراف به سمت دوچرخه سوار در حرکت هستند، او را مشاهده کنند. این دستبند با انرژی خورشیدی شارژ می شود.

* باطری متمایز ال.جی برای خودروهای برقی

یکی از مسائلی که در رابطه با خودروهای برقی مطرح می شود، میزان شارژ باطری آنهاست. ال.جی خبر از ساخت باطری جدیدی برای خودروهای برقی داده که قابلیت نگه داری شارژ تا بیش از 321 کیلومتر را داراست.