سند مهارتی و جایگاه فنی و حرفه ای در اسناد توسعه ای استانها مدنظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ، يدالله مهرعليزاده شنبه شب در نخستين كارگاه آموزشي تدوين سند راهبردي مهارت و فناوري کشور در ارومیه با تاکید بر اینکه يكي از دغدغه هاي امروز سازمان آموزش فني و حرفه اي ورود سازمانهاي متعدد به بحث آموزش مهارتي است افزود: در این راستا برای جلوگیری از این امر يكپارچگي مهارتها امري ضروري است.

وی با بیان اینکه نياز امروز تدوين سندهاي راهبردي برنامه ريزي است اظهارداشت: انسجام بخشي و تثبيت هويت سازمان فني و حرفه اي در گرو تدوين و اجراي سند راهبردي مهارت است.

مهر علیزاده از تدوين سند راهبردي مهارت انسجام بخشي به برنامه هاي مهارتي را از اولویت های این سازمان عنوان کرد و گفت: سازماني كه فاقد برنامه، سند تحول و طرح توجيهي باشد به حاشيه رفته و دچار روزمرگي مي شود.

معاون پژوهشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ادامه داد: يكي از حلقه هاي مغفول در توسعه كشور عمل نكردن به برنامه ريزي هاي صورت گرفته است وجدي نگرفتن و نيز ضعف توانايي نيروها از آسيبهاي برنامه ريزي در كشور است كه تلاش، پيگيري و عمل مي تواند اين آسيبها را به حداقل برساند.

مهر علیزاده اضافه کرد: یکی از مهمترین مواردی که می توان در راستای تثبیت هویت سازمان فنی و حرفه ای در کشور انجام داد، تدوین و اجرای سند مهم راهبردی مهارت در کشور است که امیدواریم با اهتمام همه بخش ها، شاهد برنامه ریزی مناسب در این خصوص باشیم.

معاون پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: تدوین سند مهارتی و ایجاد اهتمام ویژه برای تبیین جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه از جمله مواردی است که باید مدیران استانی در این خصوص توجه لازم را داشته باشند.

مهرعلیزاده با قدردانی از برگزارکنندگان نخستین کارگاه آموزشی تدوین سند راهبردی مهارت و فناوری گفت: امیدواریم با استفاده از نتایج این کارگاه، گامهای اساسی در راستای توسعه سند راهبردی مهارت در کشور برداشته شود.

این کارگاه آموزشی با حضور مديران و معاونين استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، ايلام، قزوين، كردستان ، كرمانشاه، تهران، زنجان ،همدان ، گيلان و مركز تربيت مربي كرج در اروميه برگزار شد.